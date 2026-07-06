ФАС возбудила дела против нескольких сетей АЗС из-за повышения цен

На автозаправках изменилась стоимость топлива

06 июля 2026, 16:50, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несколько региональных управлений ФАС выдали предупреждения и возбудили дела в отношении компаний, реализующих топливо через свои сети АЗС, сообщает ведомство.

Так, московские областные антимонопольщики возбудили дело в отношении шести независимых участников рынка.

«Проведенный анализ показал, что ООО "АИСТ", ООО "Топливный синдикат", ООО "Серпуховнефтепродуктсервис", ООО "Витаойл", ООО "Элегант" и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо», — отмечает служба.

Саратовское УФАС выдало предупреждение ООО "Алькорр" (сеть АЗС "Торэко"). В результате мониторинга установлено, что на этих автозаправках изменились цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95.

«По данным 2025 года, ООО "Алькорр" с двумя другими хозяйствующими субъектами занимали коллективное доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильных бензинов Энгельсского района Саратовской области», — указывается в сообщении.

Оренбургское УФАС выявило в действиях трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизельного топлива, признаки нарушения федерального закона, что "приводит или может привести к повышению цен".

Напомним, в Алтайском крае ЛДПР потребовала от УФАС проверить продажу бензина в Барнауле на АЗС по 120 рублей и без кассовых чеков.