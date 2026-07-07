Жители Алтайского края поздним вечером выстроились в большие очереди у АЗС

Такую обстановку заметили недалеко от Новоалтайска

07 июля 2026, 00:39, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края поздним вечером выстроились в большие очереди у автозаправочных станций после атаки ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Видео поделился подписчик amic.ru. Он запечатлел обстановку вечером 6 июля недалеко от Новоалтайска. Сегодня в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность и закрыли воздушное пространство над регионом.

Вскоре после этого украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод Омска, который считается одним из ведущих в России. Он имеет установленную мощность переработки около 20,5 млн тонн сырья в год. В Омской области также появились большие очереди у местных заправок. Позже беспилотную опасность объявили и в Новосибирской области.

Сейчас режим "беспилотная опасность" сняли в Омской и Новосибирской областях.