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Жители Алтайского края поздним вечером выстроились в большие очереди у АЗС

Такую обстановку заметили недалеко от Новоалтайска

07 июля 2026, 00:39, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края поздним вечером выстроились в большие очереди у автозаправочных станций после атаки ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Видео поделился подписчик amic.ru. Он запечатлел обстановку вечером 6 июля недалеко от Новоалтайска. Сегодня в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность и закрыли воздушное пространство над регионом.

Вскоре после этого украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод Омска, который считается одним из ведущих в России. Он имеет установленную мощность переработки около 20,5 млн тонн сырья в год. В Омской области также появились большие очереди у местных заправок. Позже беспилотную опасность объявили и в Новосибирской области. 

Сейчас режим "беспилотная опасность" сняли в Омской и Новосибирской областях. 

Алтайский край Топливо
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Комментарии 10

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Гость

01:58:06 07-07-2026

Нет связи между этими двумя событиями. Очереди на заправках каждый день. Я на машине больше езжу и что-то очереди меньше не становятся. И никакие знакомые запасов не делают, ничего не усугубляют то есть

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Гость

07:00:14 08-07-2026

Гость (01:58:06 07-07-2026) Нет связи между этими двумя событиями. Очереди на заправках ... Связь очевидная, в Бийске на Роснефти очереди были макс. до 100 м, сейчас около 1 км...............

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Гость

06:35:50 07-07-2026

Газпромовские заправки почти все сухие. Бенз есть на Роснефти, Лукойле. Но очереди. Хотелось бы, чтобы власти внесли четкую ясность, как ситуация будет складываться дальше, без размывчатых формулировок.

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Гость

09:24:47 07-07-2026

Гость (06:35:50 07-07-2026) Газпромовские заправки почти все сухие. Бенз есть на Роснефт... Вы действительно думаете, что власть сейчас что-то контролирует? Наивный. Реальность контролирует власть.

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Гость

09:36:57 07-07-2026

Гость (09:24:47 07-07-2026) Вы действительно думаете, что власть сейчас что-то контролир... Власти даже не могут победить постоянное затопление Павлик*Попова, а народ от них требует выполнение более серьезных задач.... Наивные )))

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гость

07:33:10 07-07-2026

имеющий ум, да поймет, ну и про глаза...

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Гость

09:11:58 07-07-2026

Это ещё хорошо, что дефицита нет и ситуация под контролем

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Гость

09:31:45 07-07-2026

Гость (09:11:58 07-07-2026) Это ещё хорошо, что дефицита нет и ситуация под контролем... Затон тоже погружался в воду под постоянным контролем )))

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Гость

10:14:06 07-07-2026

Гость (09:11:58 07-07-2026) Это ещё хорошо, что дефицита нет и ситуация под контролем... Да ну ? И дефицита нет и все под контролем роеально ? А пустые АЗС - это так, нам показалось ?

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Гость

13:47:22 07-07-2026

Гость (10:14:06 07-07-2026) Да ну ? И дефицита нет и все под контролем роеально ? А пуст... Думаю это был скарказм

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