Люди почти час просидели на остановившемся колесе обозрения в Красноярске
Аттракцион встал из-за выключенного света
12 августа 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Колесо обозрения в красноярском парке "Троя" остановилось почти на час. Об этом сообщает Kras Mash.
На территории парка пропало электричество, из-за чего аттракцион вместе с людьми встал. Резервных генераторов не было, так что запустить колесо заново не получилось.
Посетители на холодном ветру посидели почти час. Дети замерзли и напугались.
Представители парка извинились перед отдыхающими после запуска колеса.
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