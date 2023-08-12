Люди почти час просидели на остановившемся колесе обозрения в Красноярске

Аттракцион встал из-за выключенного света

12 августа 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Колесо обозрения в красноярском парке "Троя" остановилось почти на час. Об этом сообщает Kras Mash.

На территории парка пропало электричество, из-за чего аттракцион вместе с людьми встал. Резервных генераторов не было, так что запустить колесо заново не получилось.

Посетители на холодном ветру посидели почти час. Дети замерзли и напугались.

Представители парка извинились перед отдыхающими после запуска колеса.