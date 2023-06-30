Мадонна чувствует себя плохо, несмотря на выписку из больницы

По словам источников, певица даже не может встать с постели

30 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Американская поп-дива Мадонна после выписки из больницы все еще чувствует себя плохо. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник из ее окружения.

Сообщается, что Мадонна страдает от неконтролируемой рвоты и не может встать с постели.

Знакомые певицы считают, что она не сможет начать мировое турне, которое запланировано на 15 июня.

По информации ряда СМИ, состояние Мадонны было настолько плохим, что родственники готовились к худшему развитию событий.