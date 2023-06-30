Мадонна чувствует себя плохо, несмотря на выписку из больницы
По словам источников, певица даже не может встать с постели
30 июня 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Американская поп-дива Мадонна после выписки из больницы все еще чувствует себя плохо. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник из ее окружения.
Сообщается, что Мадонна страдает от неконтролируемой рвоты и не может встать с постели.
Знакомые певицы считают, что она не сможет начать мировое турне, которое запланировано на 15 июня.
По информации ряда СМИ, состояние Мадонны было настолько плохим, что родственники готовились к худшему развитию событий.
14:36:21 30-06-2023
не сможет начать мировое турне, которое запланировано на 15 июня. ------- Так она его уже не начала, сегодня уже 30 июня.
15:35:06 30-06-2023
бедненькая...!
15:49:47 30-06-2023
Что-то нужно делать. Что сидим то ?