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Мадонна чувствует себя плохо, несмотря на выписку из больницы

По словам источников, певица даже не может встать с постели

30 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Американская поп-дива Мадонна после выписки из больницы все еще чувствует себя плохо. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник из ее окружения.

Сообщается, что Мадонна страдает от неконтролируемой рвоты и не может встать с постели. 

Знакомые певицы считают, что она не сможет начать мировое турне, которое запланировано на 15 июня. 

По информации ряда СМИ, состояние Мадонны было настолько плохим, что родственники готовились к худшему развитию событий.

Шоу-бизнес

Комментарии 3

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Гость

14:36:21 30-06-2023

не сможет начать мировое турне, которое запланировано на 15 июня. ------- Так она его уже не начала, сегодня уже 30 июня.

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Гость

15:35:06 30-06-2023

бедненькая...!

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Гость

15:49:47 30-06-2023

Что-то нужно делать. Что сидим то ?

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