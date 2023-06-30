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Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции

Певица уже вернулась к себе домой в Нью-Йорке

30 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

64-летняя американская певица Мадонна вышла из больницы, где она лечилась от бактериальной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Ранее менеджер певицы писал о том, что Мадонна попала в клинику из-за развития инфекционного заболевания. Какого именно – не уточнялось.

Позднее источник сообщил о том, что 64-летняя поп-дива больше не нуждается в наблюдении специалистов, из-за чего ее отпустили домой.

Собеседник телеканала уточнил, что с Мадонной все в порядке.

культура

Комментарии 7

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Гость

08:03:41 30-06-2023

Быстро в Омерике лечат.

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Бартоломео

08:32:58 30-06-2023

Дык не скрепная страна же, и гос услуг нету ... Хе-хе

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Элен без ребят

08:41:13 30-06-2023

Амик, нам очень важна информация об условных соплях Мадонны, ага.

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так не так

08:58:31 30-06-2023

Зачем вы населению вкручиваети ЭТО ??? Своих штоль чудил мало?

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Гость

09:19:03 30-06-2023

ну и хорошо

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Реzидент

11:05:33 30-06-2023

Спид обыкновенный , вот и всё.

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Гость

14:02:20 30-06-2023

Вообще по рулю на эту старую .мару.

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