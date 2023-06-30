Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции

Певица уже вернулась к себе домой в Нью-Йорке

30 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео

64-летняя американская певица Мадонна вышла из больницы, где она лечилась от бактериальной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Ранее менеджер певицы писал о том, что Мадонна попала в клинику из-за развития инфекционного заболевания. Какого именно – не уточнялось.

Позднее источник сообщил о том, что 64-летняя поп-дива больше не нуждается в наблюдении специалистов, из-за чего ее отпустили домой.

Собеседник телеканала уточнил, что с Мадонной все в порядке.