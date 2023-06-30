Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции
Певица уже вернулась к себе домой в Нью-Йорке
30 июня 2023, 08:01, ИА Амител
Кадр из видео
64-летняя американская певица Мадонна вышла из больницы, где она лечилась от бактериальной инфекции. Об этом сообщает CNN.
Ранее менеджер певицы писал о том, что Мадонна попала в клинику из-за развития инфекционного заболевания. Какого именно – не уточнялось.
Позднее источник сообщил о том, что 64-летняя поп-дива больше не нуждается в наблюдении специалистов, из-за чего ее отпустили домой.
Собеседник телеканала уточнил, что с Мадонной все в порядке.
08:03:41 30-06-2023
Быстро в Омерике лечат.
08:32:58 30-06-2023
Дык не скрепная страна же, и гос услуг нету ... Хе-хе
08:41:13 30-06-2023
Амик, нам очень важна информация об условных соплях Мадонны, ага.
08:58:31 30-06-2023
Зачем вы населению вкручиваети ЭТО ??? Своих штоль чудил мало?
09:19:03 30-06-2023
ну и хорошо
11:05:33 30-06-2023
Спид обыкновенный , вот и всё.
14:02:20 30-06-2023
Вообще по рулю на эту старую .мару.