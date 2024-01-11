Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина
Его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий — гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза
11 января 2024, 18:59, ИА Амител
Предварительная причина смерти Юрия Соломина – почечная недостаточность. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий – гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза.
Напомним, что о смерти Соломина стало известно 11 января. Актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время он регулярно обращался в больницу, в последний раз худрука Малого театра выписали из медучреждения 9 января. До этого в театре заявляли, что он перенес инсульт в легкой форме.
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Печальная новость. Великий, любимый актер с добрыми глазами. Какая утрата. Очень грустно. 😢
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