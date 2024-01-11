НОВОСТИПроисшествия

Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

Его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий — гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза

11 января 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Предварительная причина смерти Юрия Соломина – почечная недостаточность. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий – гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза. 

Напомним, что о смерти Соломина стало известно 11 января. Актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время он регулярно обращался в больницу, в последний раз худрука Малого театра выписали из медучреждения 9 января. До этого в театре заявляли, что он перенес инсульт в легкой форме.

Происшествия культура утраты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:27:44 11-01-2024

88 лет человеку - это основная причина

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

19:44:32 11-01-2024

Печальная новость. Великий, любимый актер с добрыми глазами. Какая утрата. Очень грустно. 😢

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:15 12-01-2024

Ушел "адьютант его превосходительства"

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров