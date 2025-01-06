Россияне массово жалуются на сбой в работе операторов связи и интернет-сервисов

Наибольшее количество жалоб приходится на МТС

06 января 2025, 20:30, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com

6 января в России произошел массовый сбой в работе банков, операторов связи и интернет-сервисов, следует из данных "Сбой.рф".

Наибольшее количество жалоб связано с проблемами в работе МТС. Количество жалоб на оператора превысило 34 тысячи. Большая часть из них поступила из Москвы – 52%.

Как указывает "Российская газета", причиной сбоя стало аварийное отключение на магистральной сети одного из операторов связи.

В Роскомнадзоре отметили, что авария устранена и работа сервисов постепенно восстанавливается.