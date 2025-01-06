Россияне массово жалуются на сбой в работе операторов связи и интернет-сервисов
Наибольшее количество жалоб приходится на МТС
06 января 2025, 20:30, ИА Амител
Телефон в руках / Фото: pxhere.com
6 января в России произошел массовый сбой в работе банков, операторов связи и интернет-сервисов, следует из данных "Сбой.рф".
Наибольшее количество жалоб связано с проблемами в работе МТС. Количество жалоб на оператора превысило 34 тысячи. Большая часть из них поступила из Москвы – 52%.
Как указывает "Российская газета", причиной сбоя стало аварийное отключение на магистральной сети одного из операторов связи.
В Роскомнадзоре отметили, что авария устранена и работа сервисов постепенно восстанавливается.
20:33:06 06-01-2025
не заметил.
21:10:15 06-01-2025
- "6 января в России произошел массовый сбой в работе банков" Это только начало.... Храните свои денежки в стеклянных банках.
10:01:24 07-01-2025
Филипп Филиппыч (21:10:15 06-01-2025) - "6 января в России произошел массовый сбой в работе банков... Храни хоть в железной банке. Вы если примитив, то могли бы свою глупость и не выставлять на всеобщее обозрение.
21:38:27 06-01-2025
Отчитались что "устранили"!!! Ничего не работает!!!! Надо писать "Путину" он "поможет" он "спасёт"!)))
21:46:32 06-01-2025
Так целый день уже не работает. На 17-45 нет подключения телевидения. У меня от интернета МГТС.
14:26:01 07-01-2025
Елена (21:46:32 06-01-2025) Так целый день уже не работает. На 17-45 нет подключения тел... МГТС, Лена, может быть только в Москве.
22:27:47 06-01-2025
ничего не восстанавливается. Просто МТС игнорит все вопросы и ничего про причины сбоя длиной в день не сообщает. РКН тоже опозорился по полной "устранена причина" - ХВАТИТ ВРАТЬ
00:14:46 07-01-2025
Не работает до сих пор
00:17:40 07-01-2025
Новый год, что поделаешь:)
Сломали все что можно и нельзя сломать
00:55:08 07-01-2025
МТС вообще говно голимое, на горячую линию не дозвонится, тупо тишина, ТВ не работает, ни чего не работает, буду переходить на другого провайдера
02:32:43 07-01-2025
Интернет до сих пор не работает! Время 22:30!
03:12:57 07-01-2025
Ничего не работает
10:03:02 07-01-2025
И связь, и интернет, и ТВ от МТС - всё работало без сбоя. Барнаул.
12:32:41 07-01-2025
Спрос превышает возможности. В обычные дни клиенты не сидят повально в тырнете и в телефонах. И как- то не заметна разница. А в праздники всегда одно и то же.
21:49:39 07-01-2025
Не работает уже второй день ничего!!!