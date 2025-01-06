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Россияне массово жалуются на сбой в работе операторов связи и интернет-сервисов

Наибольшее количество жалоб приходится на МТС

06 января 2025, 20:30, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com
Телефон в руках / Фото: pxhere.com

6 января в России произошел массовый сбой в работе банков, операторов связи и интернет-сервисов, следует из данных "Сбой.рф".

Наибольшее количество жалоб связано с проблемами в работе МТС. Количество жалоб на оператора превысило 34 тысячи. Большая часть из них поступила из Москвы – 52%.

Как указывает "Российская газета", причиной сбоя стало аварийное отключение на магистральной сети одного из операторов связи.

В Роскомнадзоре отметили, что авария устранена и работа сервисов постепенно восстанавливается.

Россия интернет

Комментарии 15

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Гость

20:33:06 06-01-2025

не заметил.

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Филипп Филиппыч

21:10:15 06-01-2025

- "6 января в России произошел массовый сбой в работе банков" Это только начало.... Храните свои денежки в стеклянных банках.

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Гость

10:01:24 07-01-2025

Филипп Филиппыч (21:10:15 06-01-2025) - "6 января в России произошел массовый сбой в работе банков... Храни хоть в железной банке. Вы если примитив, то могли бы свою глупость и не выставлять на всеобщее обозрение.

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Я

21:38:27 06-01-2025

Отчитались что "устранили"!!! Ничего не работает!!!! Надо писать "Путину" он "поможет" он "спасёт"!)))

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Елена

21:46:32 06-01-2025

Так целый день уже не работает. На 17-45 нет подключения телевидения. У меня от интернета МГТС.

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Гость

14:26:01 07-01-2025

Елена (21:46:32 06-01-2025) Так целый день уже не работает. На 17-45 нет подключения тел... МГТС, Лена, может быть только в Москве.

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вранье

22:27:47 06-01-2025

ничего не восстанавливается. Просто МТС игнорит все вопросы и ничего про причины сбоя длиной в день не сообщает. РКН тоже опозорился по полной "устранена причина" - ХВАТИТ ВРАТЬ

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Кира

00:14:46 07-01-2025

Не работает до сих пор

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Гость

00:17:40 07-01-2025

Новый год, что поделаешь:)
Сломали все что можно и нельзя сломать

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Владислав

00:55:08 07-01-2025

МТС вообще говно голимое, на горячую линию не дозвонится, тупо тишина, ТВ не работает, ни чего не работает, буду переходить на другого провайдера

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Кто то

02:32:43 07-01-2025

Интернет до сих пор не работает! Время 22:30!

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Елена

03:12:57 07-01-2025

Ничего не работает

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Гость

10:03:02 07-01-2025

И связь, и интернет, и ТВ от МТС - всё работало без сбоя. Барнаул.

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Гость

12:32:41 07-01-2025

Спрос превышает возможности. В обычные дни клиенты не сидят повально в тырнете и в телефонах. И как- то не заметна разница. А в праздники всегда одно и то же.

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Юся

21:49:39 07-01-2025

Не работает уже второй день ничего!!!

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