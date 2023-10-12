Мать Билана заявила, что певец болен очень серьезно

Она отметила, что исполнитель не рассказывает ей о проблемах

12 октября 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мать российского исполнителя Димы Билана прокомментировала информацию о госпитализации сына. Ее слова передает канал "360".

По словам женщины, ей известно, что сын был на обследовании, но больше они не созванивались. Мать певца заявила, что он щадит ее и не рассказывает обо всех проблемах.

При этом мама исполнителя добавила, что заболевание, с которым он угодил в больницу, точно серьезное.

Ранее стало известно, что несколько концертов Димы Билана перенесли, после того как он попал в больницу с бронхитом.