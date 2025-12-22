Депутат Госдумы назвал размеры выплат для семей с детьми в 2026 году
Пособие будет зависеть от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума
В 2026 году российские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.
Сумма пособия будет напрямую зависеть от уровня дохода и нуждаемости семьи. Как пояснил Говырин, расчет производится на основе детского прожиточного минимума, установленного на 2026 год.
«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал депутат.
Пособие предназначено семьям с детьми до 17 лет. Ожидается, что средний размер прожиточного минимума на душу населения достигнет 18,9 тысячи рублей. При этом для детей он составит 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан – 20,6 тысячи рублей.
Напомним, после Нового года россиян ждет традиционное повышение различных выплат. С 2026 года проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и ряд пособий. Например, проиндексируют страховые пенсии по старости. Выплаты вырастут на 7,6%.
Кто имеет право на единое пособие в 2025 году
Новое пособие назначают гражданам РФ на детей, у которых тоже есть российское гражданство, с учетом комплексной оценки нуждаемости. Этот термин объединяет такие условия:
- Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде не более прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Согласно постановлению Правительства Алтайского края от 11.09.2024 №337, с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Алтайском крае составит:
для трудоспособного населения — 17 202 рубля;
Очень разумно рожать ребенка, когда ваш доход в месяц на одного меньше 17 тысяч. Молодчинки, поднимают демографию даже в такие трудные времена, все как президент велел в своем послании. Макарошки же везде одинаково стоят.
Вот это вот пособие, оно вообще для кого? Большинство родителей бьются изо всех сил на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и ребенка и получают от государства кукиш с маслом. Офигенное поднятие репродуктивного настроения у населения
А мы вообще многодетные и нифига мы никаких льгот не получаем! Чтобы что то получать , нужно быть малоимущими , получать зарплату как по шаблону , чтобы хоть что то получить в очередь на землю страшно представить сколько стоять будем ! Мы рассчитываем только на себя ! Обидно только одно , что какие-то алкаши , которые пропивают эти пособия их получают! Потому что они плохо живут они малоимущие! На эту тему можно разглагольствовать вечно ! Поднимаем демографию покупаем и едим макарошки !