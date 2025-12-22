Пособие будет зависеть от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума

22 декабря 2025, 11:50, ИА Амител

В 2026 году российские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

Сумма пособия будет напрямую зависеть от уровня дохода и нуждаемости семьи. Как пояснил Говырин, расчет производится на основе детского прожиточного минимума, установленного на 2026 год.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей – при 75% и 18 371 рубль – при 100%», – сказал депутат.

Пособие предназначено семьям с детьми до 17 лет. Ожидается, что средний размер прожиточного минимума на душу населения достигнет 18,9 тысячи рублей. При этом для детей он составит 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан – 20,6 тысячи рублей.

Напомним, после Нового года россиян ждет традиционное повышение различных выплат. С 2026 года проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и ряд пособий. Например, проиндексируют страховые пенсии по старости. Выплаты вырастут на 7,6%.