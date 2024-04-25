Матвиенко назвала главную задачу для нового правительства России

Речь идет о ближайшей шестилетке

25 апреля 2024, 17:08, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала РИА Новости, что главной задачей перед новым правительством РФ будет "реализация шестилетки суверенного развития России".

"Это технологический суверенитет. На мой взгляд, это ключевая задача, и в том числе для развития нашей экономики", – подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что ранее было проще покупать оборудование за рубежом, а теперь "есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета".

В качестве примера она привела российский агропромышленный сектор, в котором после введения антироссийских санкций появились все необходимые виды сельхозпродукции. В итоге Россия "обеспечила продовольственную безопасность" и "ни от кого не зависит". Еще один пример – "военно-промышленный комплекс".