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Матвиенко назвала главную задачу для нового правительства России

Речь идет о ближайшей шестилетке

25 апреля 2024, 17:08, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru
Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала РИА Новости, что главной задачей перед новым правительством РФ будет "реализация шестилетки суверенного развития России".

"Это технологический суверенитет. На мой взгляд, это ключевая задача, и в том числе для развития нашей экономики", – подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что ранее было проще покупать оборудование за рубежом, а теперь "есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета".

В качестве примера она привела российский агропромышленный сектор, в котором после введения антироссийских санкций появились все необходимые виды сельхозпродукции. В итоге Россия "обеспечила продовольственную безопасность" и "ни от кого не зависит". Еще один пример – "военно-промышленный комплекс".

"Мы можем быть лидерами в строительстве атомных электростанций, в строительстве ледоколов. У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", – подчеркнула Матвиенко.

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 3

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Гость

18:48:41 25-04-2024

Все знают, что главной задачей правительства является удержание власти.

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Гость

20:58:57 25-04-2024

Валентина, ты говоришь - не можем простые гвозди делать а мечтаешь об атомных ледоколах?

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Гость

23:52:39 25-04-2024

А разве может быть технологический суверенитет без качественного инженерного образования??? Или блогеры с инстасамками, да юристы с экономистами будут ледоколы строить?

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