Матвиенко назвала главную задачу для нового правительства России
Речь идет о ближайшей шестилетке
25 апреля 2024, 17:08, ИА Амител
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала РИА Новости, что главной задачей перед новым правительством РФ будет "реализация шестилетки суверенного развития России".
"Это технологический суверенитет. На мой взгляд, это ключевая задача, и в том числе для развития нашей экономики", – подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что ранее было проще покупать оборудование за рубежом, а теперь "есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета".
В качестве примера она привела российский агропромышленный сектор, в котором после введения антироссийских санкций появились все необходимые виды сельхозпродукции. В итоге Россия "обеспечила продовольственную безопасность" и "ни от кого не зависит". Еще один пример – "военно-промышленный комплекс".
"Мы можем быть лидерами в строительстве атомных электростанций, в строительстве ледоколов. У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", – подчеркнула Матвиенко.
18:48:41 25-04-2024
Все знают, что главной задачей правительства является удержание власти.
20:58:57 25-04-2024
Валентина, ты говоришь - не можем простые гвозди делать а мечтаешь об атомных ледоколах?
23:52:39 25-04-2024
А разве может быть технологический суверенитет без качественного инженерного образования??? Или блогеры с инстасамками, да юристы с экономистами будут ледоколы строить?