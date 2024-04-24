Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов

Она не назвала конкретные регионы, но намекнула на малочисленные субъекты

24 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

В России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении, но пока что время для этого не пришло, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она не назвала конкретные регионы, но отметила, что такие территории есть.

"Просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого", – подчеркнула политик.

Матвиенко пояснила, что укрупнение регионов – это вопрос эффективности страны, но такое решение должно приниматься с учетом мнения населения и после обсуждения на экспертном уровне.

Глава Совфеда напомнила о научных исследованиях, которые показывают, что регионы с малым количеством населения экономически неэффективны.

Напомним, уже много лет идут разговоры об объединении Алтайского края и Республики Алтай. Стоит отметить, что республика по населению входит в пятерку самых малочисленных регионов страны – около 210 тысяч жителей.