Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов
Она не назвала конкретные регионы, но намекнула на малочисленные субъекты
24 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
В России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении, но пока что время для этого не пришло, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она не назвала конкретные регионы, но отметила, что такие территории есть.
"Просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого", – подчеркнула политик.
Матвиенко пояснила, что укрупнение регионов – это вопрос эффективности страны, но такое решение должно приниматься с учетом мнения населения и после обсуждения на экспертном уровне.
Глава Совфеда напомнила о научных исследованиях, которые показывают, что регионы с малым количеством населения экономически неэффективны.
Напомним, уже много лет идут разговоры об объединении Алтайского края и Республики Алтай. Стоит отметить, что республика по населению входит в пятерку самых малочисленных регионов страны – около 210 тысяч жителей.
15:48:40 24-04-2024
В регионах министров и прочих.... как в Москве и аппетит у них московский.
15:49:11 24-04-2024
Давно пора объединить!
06:45:13 25-04-2024
Барнаулец (15:49:11 24-04-2024) Давно пора объединить!... ага, моську с РОССИЕЙ
15:56:36 24-04-2024
Не стоило и разделять ранее. Повелись на просьбы коренного народа Республики Алтай вот и результат.
22:56:54 24-04-2024
Гость (15:56:36 24-04-2024) Не стоило и разделять ранее. Повелись на просьбы коренного н... Не народа воля, а местечковых князьков
16:01:55 24-04-2024
Аналогично Тыву и Иркутскую область поделили, теперь явно надо объединять также как и два Алтая
07:30:25 25-04-2024
Гость (16:01:55 24-04-2024) Аналогично Тыву и Иркутскую область поделили, теперь явно на... Историю почитайте. Тува до 1944 года независимым государством была, на всякий случай...
16:18:23 24-04-2024
А алтайцы согласны будут потерять статус Республики?
16:25:09 24-04-2024
Слова ЛЕНИНА В.И. о кухарке управляющей страной вот сейчас актуальны а , что делать.?и кто виноват?
21:14:55 24-04-2024
Гость (16:25:09 24-04-2024) Слова ЛЕНИНА В.И. о кухарке управляющей страной вот сейчас а... Первоисточник почитай, жертва ЕГЭ
16:40:54 24-04-2024
Любое объединение приведет к жесткому сопротивлению сложившихся элит. И тот регион, кого вольют, и его бывшая столица, особенно, потеряет в финансах. Не просто же так про эффективность говорят.
16:43:17 24-04-2024
Давно пора объединить Алтайский край и "Москву-внутрикольцевую"
17:15:42 24-04-2024
Умники какие.
Не смейте ставить свои вердикты здесь.
Мы сами знаем, как поступить.
То что коренного населения небольшого количества проживает в Республике Алтай.
Это не значит, что одним росчерком пера можно поставить людей на колени.
Ни за, что народ не согласится. Теперь это уже каждому понятно.
Главу метлой Москва выметать настроилась. Посмотрим кого теперь пришлют.
20:59:10 24-04-2024
гость (17:15:42 24-04-2024) Умники какие. Не смейте ставить свои вердикты здесь.
23:06:34 24-04-2024
Гость (20:59:10 24-04-2024) ... И вы один тех, кто сидит на распределении дотаций из Москвы )))
А тут собираются вам всю малину испортить )))
18:03:33 24-04-2024
Мало того, что надо регионы укрупнить, надо ещё отказаться от национально - территориального деления. Только губернии, как в царской России. Иначе опять страна расползется по национальным квартиркам. Об этом говорил Жириновский, это планировал сделать Сталин, но не успел.
18:25:58 24-04-2024
Не, ну есть вариант, край войдет в Республику. А кто будет губернатором и министрами, по новой выбирать и назначать.
20:15:50 24-04-2024
Да ващще пофиг, если будет меньше чиновников, тогда- я за. А то везде оптимизация, а чинуш всё больше и больше.
21:14:23 24-04-2024
Объединять нужно с Новосибирском, вот тогда посмотреть на окна краевой администрации и нескольких главков...
08:58:17 25-04-2024
Гость (21:14:23 24-04-2024) Объединять нужно с Новосибирском, вот тогда посмотреть на ок... Даешь Алтакемер!
08:36:13 25-04-2024
Ну надо же как то оправдывать свое награждение!!! Вот и новое предложение_- работает!!!!