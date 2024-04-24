НОВОСТИПолитика

Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов

Она не назвала конкретные регионы, но намекнула на малочисленные субъекты

24 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru
Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

В России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении, но пока что время для этого не пришло, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она не назвала конкретные регионы, но отметила, что такие территории есть.

"Просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого", – подчеркнула политик.

Матвиенко пояснила, что укрупнение регионов – это вопрос эффективности страны, но такое решение должно приниматься с учетом мнения населения и после обсуждения на экспертном уровне.

Глава Совфеда напомнила о научных исследованиях, которые показывают, что регионы с малым количеством населения экономически неэффективны.

Напомним, уже много лет идут разговоры об объединении Алтайского края и Республики Алтай. Стоит отметить, что республика по населению входит в пятерку самых малочисленных регионов страны – около 210 тысяч жителей. 

Андрей Крылов /

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НОВОСТИПолитика

Комментарии 21

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Гость

15:48:40 24-04-2024

В регионах министров и прочих.... как в Москве и аппетит у них московский.

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Барнаулец

15:49:11 24-04-2024

Давно пора объединить!

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06:45:13 25-04-2024

Барнаулец (15:49:11 24-04-2024) Давно пора объединить!... ага, моську с РОССИЕЙ

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Гость

15:56:36 24-04-2024

Не стоило и разделять ранее. Повелись на просьбы коренного народа Республики Алтай вот и результат.

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Гость

22:56:54 24-04-2024

Гость (15:56:36 24-04-2024) Не стоило и разделять ранее. Повелись на просьбы коренного н... Не народа воля, а местечковых князьков

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Гость

16:01:55 24-04-2024

Аналогично Тыву и Иркутскую область поделили, теперь явно надо объединять также как и два Алтая

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Гость

07:30:25 25-04-2024

Гость (16:01:55 24-04-2024) Аналогично Тыву и Иркутскую область поделили, теперь явно на... Историю почитайте. Тува до 1944 года независимым государством была, на всякий случай...

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Гость

16:18:23 24-04-2024

А алтайцы согласны будут потерять статус Республики?

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Гость

16:25:09 24-04-2024

Слова ЛЕНИНА В.И. о кухарке управляющей страной вот сейчас актуальны а , что делать.?и кто виноват?

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Гость

21:14:55 24-04-2024

Гость (16:25:09 24-04-2024) Слова ЛЕНИНА В.И. о кухарке управляющей страной вот сейчас а... Первоисточник почитай, жертва ЕГЭ

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Гость

16:40:54 24-04-2024

Любое объединение приведет к жесткому сопротивлению сложившихся элит. И тот регион, кого вольют, и его бывшая столица, особенно, потеряет в финансах. Не просто же так про эффективность говорят.

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Гость

16:43:17 24-04-2024

Давно пора объединить Алтайский край и "Москву-внутрикольцевую"

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гость

17:15:42 24-04-2024

Умники какие.
Не смейте ставить свои вердикты здесь.
Мы сами знаем, как поступить.
То что коренного населения небольшого количества проживает в Республике Алтай.
Это не значит, что одним росчерком пера можно поставить людей на колени.
Ни за, что народ не согласится. Теперь это уже каждому понятно.
Главу метлой Москва выметать настроилась. Посмотрим кого теперь пришлют.

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Гость

20:59:10 24-04-2024

гость (17:15:42 24-04-2024) Умники какие. Не смейте ставить свои вердикты здесь.

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Гость

23:06:34 24-04-2024

Гость (20:59:10 24-04-2024) ... И вы один тех, кто сидит на распределении дотаций из Москвы )))
А тут собираются вам всю малину испортить )))

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Гость

18:03:33 24-04-2024

Мало того, что надо регионы укрупнить, надо ещё отказаться от национально - территориального деления. Только губернии, как в царской России. Иначе опять страна расползется по национальным квартиркам. Об этом говорил Жириновский, это планировал сделать Сталин, но не успел.

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Гость

18:25:58 24-04-2024

Не, ну есть вариант, край войдет в Республику. А кто будет губернатором и министрами, по новой выбирать и назначать.

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Гость

20:15:50 24-04-2024

Да ващще пофиг, если будет меньше чиновников, тогда- я за. А то везде оптимизация, а чинуш всё больше и больше.

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Гость

21:14:23 24-04-2024

Объединять нужно с Новосибирском, вот тогда посмотреть на окна краевой администрации и нескольких главков...

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Гость

08:58:17 25-04-2024

Гость (21:14:23 24-04-2024) Объединять нужно с Новосибирском, вот тогда посмотреть на ок... Даешь Алтакемер!

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Татьяна

08:36:13 25-04-2024

Ну надо же как то оправдывать свое награждение!!! Вот и новое предложение_- работает!!!!

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