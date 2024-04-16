МЧС: уровень воды в районе Камня-на-Оби снижается

Спасатели и городские службы тем временем продолжают упорно работать

16 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Паводок в Камне-на-Оби / Кадр: МЧС Алтайского края

Уровень воды в реке в районе Камня-на-Оби постепенно снижается, сообщили в МЧС Алтайского края.

На выходных жителей прибрежной части города призывали спасать имущество из-за надвигающегося подтопления в связи с началом ледохода. 15 апреля уровень воды в Оби превысил опасную отметку на 15 см, а спасатели тем временем установили водоналивную дамбу и песчаные заграждения протяженностью более 800 метров.

"Уровень воды в реке, повысившийся из-за ледовой ситуации, на данный момент постепенно снижается", – сообщили в МЧС региона утром 16 апреля.

Спасатели и городские службы тем временем не расслабляются и продолжают работать на месте. Также по-прежнему ведется мониторинг обстановки с беспилотников и работа с гражданами.