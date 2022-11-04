102-летняя сибирячка раскрыла секреты долголетия

Жительнице Новосибирска Вере Васильевне Корсаковой 17 октября исполнилось 102 года. Дочь сибирячки, Наталья Борисовна, рассказала «КП-Новосибирск», какие советы её мать даёт молодым.

Первый совет — не наедаться на ночь. По словам женщины, вечером её мама ест немного, предпочитая обычные овощи: картошку, капусту, морковь и другие. При этом долгожительница не придерживается строгой диеты и любит жареную картошку и сало с чесноком. Но тут, главное, знать меру и не часто баловать себя вредной едой.

Второй совет — трудиться не покладая рук. 102-летняя сибирячка говорит: «Движение — это жизнь», и никогда не засиживается, постоянно что-то делает. В противном случае долгое сидение может аукнуться в старости, считает горожанка. Как рассказала её дочь, ещё в 99 лет она вставала рано утром и сама вскапывала участок на даче. В 2020-м она заболела ковидом и теперь передвигается с ходунками. Но даже в этом году она помогала родным спиливать старые клёны.

Третий совет — спать, когда хочется. Вера Васильевна всю молодость испытывала проблемы со сном, так как на протяжении 49-лет шила ботинки на Новосибирской обувной фабрике и у неё всегда сильно болели руки, из-за чего часто не могла заснуть. Тем не менее сейчас женщина спит нормально, хотя и не обходится без жалоб.

«Кто-то спит много, кто-то — мало, поэтому следите за тем, как вам комфортнее спать, и всё-таки советую высыпаться: так вы проживёте столько, сколько моя мама, и ещё дольше», — рекомендует Наталья Борисовна.

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В качестве бонуса дочь долгожительницы назвала ещё один совет — радоваться жизни., По её словам, на молодость Веры Васильевны выпали тяжёлые военные годы, что побудило её радоваться каждому дню. Она до сих пор разглядывает каждую мелочь, с любопытством относится ко многим вещам и с интересом следит за новостями из газет. «Такой любви и тяги к жизни молодым, к сожалению, очень не хватает, — резюмировала Наталья Борисовна.

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