Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки
18 человек госпитализированы
4 ноября 2022, 16:15, Никита Черников
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались два человека с коронавирусом, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выявили в регионе 112 случаев COVID-19, госпитализированы 18 заболевших. Из больниц выписали ещё 163 пациента.
В целом по стране за последние сутки зарегистрировали 6 149 заболевших COVID-19 и 71 летальный исход.
Ранее инфекционист из Новосибирска рассказал, какой вирус может «переплюнуть» коронавирус уже в декабре.
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