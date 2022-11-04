Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались два человека с коронавирусом, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Выявили в регионе 112 случаев COVID-19, госпитализированы 18 заболевших. Из больниц выписали ещё 163 пациента.

В целом по стране за последние сутки зарегистрировали 6 149 заболевших COVID-19 и 71 летальный исход.

Ранее инфекционист из Новосибирска рассказал, какой вирус может «переплюнуть» коронавирус уже в декабре.