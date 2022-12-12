Эпидпорог превышен в два раза: в Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

В понедельник, 12 декабря, на оперативном совещании под руководством губернатора Виктора Томенко в правительстве Алтайского края обсудили подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что прирост больных на последней неделе более чем в два раза превысил показатели предыдущего периода.

По словам Попова, сейчас в основном болеют взрослые. В Барнауле прирост заболеваемости взрослого населения в последнюю неделю составил 3,3 раза, в крае — 2,9 раза. Суммарно эпидпорог превышен в два раза.

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Увеличение числа больных приводит к росту нагрузки на поликлиники и скорую медицинскую помощь. В частности, сейчас скорая принимает 3800 вызовов в сутки, что даже больше, чем в пик заболеваемости коронавирусом в 2020 году. Несмотря на это, все обращения обслуживаются.

В медицинских организациях постоянно мониторится ситуация потока пациентов в кабинеты неотложной помощи — с этой целью в фильтр-боксах установлены видеокамеры. При необходимости количество кабинетов, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, увеличивается.

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Попов отметил, что рост заболеваемости будет продолжаться ещё две недели — к Новому году в ведомстве ожидают пик заболеваемости и выход на плато. По этой причине в Минздраве готовится приказ о работе в первые дни января. Так, полноценными рабочими днями с выходом всех специалистов в поликлиниках будут 3 и 6 января. Неотложная помощь, лаборатория и рентгенологические кабинеты будут работать ежедневно.

При этом Попов подчеркнул, что заболеваемость ковидом в крае снижается. Это ведёт к сокращению числа коек в ковидных госпиталях.