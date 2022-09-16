Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России

Власти российских регионов вновь вводят требование к обязательному ношению масок. На данный момент оно действует в 11 регионах страны, отмечает ТАСС.

В целом требования менее строгие, чем в начале пандемии. Места, в которых ношение масок считается обязательным, определяют региональные власти.

В Ульяновской области маски обязательно носить в аптеках, местах социального обслуживания и общественном транспорте. В Забайкалье к этому списку добавили учреждения власти.

«Власти Республики Алтай обязали надевать маски несколько категорий граждан, среди которых работники торговли, заведений общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приёма граждан в органах власти», — сказано в сообщении.

Также требования к ношению масок обозначили в Смоленской области, Бурятии, Туве, на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской и Смоленской областях.