В России самыми популярными среди лекарственных напитков стали успокаивающие сиропы с травами Алтая, пишут «Известия» со ссылкой на сервис доставки лекарств «Сбер Еаптека».

«Этой осенью особенно популярными стали успокаивающие сиропы с травами Алтая — в сентябре их продажи выросли почти в пять раз (+400%) по сравнению с тем же периодом 2021 года», — отмечает издание.

На втором месте ягодные чаи с облепихой — их стали покупать в три раза чаще (220%). На третьем месте — иммуномодулирующие сборы (+121%).

Продажи согревающих травяных сборов, чаёв и бальзамов выросли в полтора раза (57%).

В два раза вырос спрос на сиропы и бальзамы, которые можно добавить в горячий напиток. При этом особой популярностью пользуются витаминные и иммуномодулирующие сиропы, доля которых составила 66% и 47% соответственно.

Ранее писали, что алтайские производители иван-чая готовы вдвое увеличить выпуск, чтобы заменить «Кока-Колу».