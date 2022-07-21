Алтайские производители иван-чая готовы вдвое увеличить выпуск, чтобы заменить «Кока-Колу»

Производители иван-чая в Республике Алтай и Алтайском крае готовы вдвое увеличить производство продукции, если будет спрос, сообщает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости наладить производство напитка иван-чай и пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. «Это наверняка полезнее, чем какая-нибудь „Кока-Кола“, там одна химия», — подчеркнул Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Директор предприятия «Алтайвита» Анатолий Кузьмин рассказал агентству, что спрос на иван-чай, который производят в Алтайском крае, стабильно растет. Продукцию поставляют в страны СНГ, Азии, США и Израиль.

«Проблем по увеличению заготовки не возникнет — если год не засушливый, то у нас его растет много. Мы собираем от 10 до 20 тонн за сезон. На существующем оборудовании готовы выпускать не более 20-30 тонн, дальше — потребуются дополнительные мощности и площади для хранения с соблюдением требований по температуре и влажности. Мы готовы к увеличению спроса, но нужно оборудование. Для этого нам необходимы субсидии», — пояснил Кузьмин.

Кстати, ранее руководитель алтайской компании «Вележи» Алексей Камышов рассказал amic.ru, что планирует наладить выпуск иван-чая в двух вариантах — с газом и без.