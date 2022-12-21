Три школы и семь детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае

В Алтайском крае более чем из двух тысяч школ, детских садов и средних профессиональных организаций полностью закрыты на карантин семь детских садов и три школы, а частично на карантин ушли 185 детских садов и 171 школа, сообщает правительство региона.

«В образовательных организациях соблюдают режимы проветривания, ежедневной влажной и генеральной уборки всех помещений, есть в достаточном количестве дезинфицирующие средства с противовирусной активностью для уборки помещений и антисептической обработки рук. Утром обучающимся и сотрудникам измеряют температуру с регистрацией в журнале. Для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях применяют рециркуляторы и бактерицидные лампы», — подчеркнули в краевом Минздраве.

Напомним, карантинные мероприятия по частичному или полному приостановлению учебного процесса вводятся при одновременном отсутствии в одном классе или организации более 20% заболевших гриппом и ОРВИ.