Медленно, аккуратно, осторожно. Водителям напоминают, как следует ездить в межсезонье

Осень – это не только "золото" под ногами, запах приближающейся зимы и длинные ночи, но и заморозки, снегопады, чередование снега и дождя, сильные туманы. Все эти погодные явления делают дорогу опасной и непредсказуемой для водителей. Однако далеко не все автомобилисты успевают вовремя "перестроиться" к новым дорожным условиям, что приводит к росту числа ДТП. В Госавтоинспекции обращают внимание: с приходом осени водители должны быть осторожны, соблюдать скоростной режим, следить за дистанцией, исключить резкие перестроения и торможения. О чем еще нужно помнить в период смены сезонов – в материале amic.ru.

Держать дистанцию

В осенне-зимний период водители должны особо следить за комбинацией двух факторов: скорости и дистанции. Первую в зависимости от дорожных условий призывают сбросить, а дистанцию – наоборот, увеличить. В ПДД РФ указано, что "водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства (ТС), которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения" (п. 9.10 ПДД РФ).

Конкретные метрические значения в ПДД не указаны, но есть негласная формула: расстояние между автомобилями должно быть равно половине величины скорости. То есть, например, скорость транспортного средства 60 км/ч, значит, дистанция должна быть около 30 метров.

В непогоду и межсезонье (при ограниченной видимости, скользкой или обледенелой дороге и т.д.) расстояние до другого автомобиля нужно увеличить. Это связано с тем, что тормозной путь транспортного средства на скользкой дороге возрастает (в сравнении с движением по сухому асфальту). Так, например, при скорости 60 км/ч на мокром асфальте тормозной путь может достигать нескольких десятков метров.

Кстати, за нарушение дистанции предусмотрен штраф в размере 2250 рублей (ч. 1. ст. 12.15 КоАП).

Внимание – на скорость

Вторая важная основа безопасной поездки в межсезонье – скорость. При гололедице, скользкой дороге высокая скорость может оказаться фатальной: водитель рискует потерять управление, врезаться в другой автомобиль, съехать с дороги, наехать на препятствие, перевернуться. Скоростной режим при непогоде не прописан в ПДД РФ: водитель выбирает его сам исходя из дорожных и метеорологических условий, в частности – видимости в направлении движения.

Однако автоэксперты во время непогоды рекомендуют снизить скорость на 30%. Так, если в городе разрешено ехать не более 60 км/ч (п. 10 ПДД РФ), при гололедице водители должны ехать чуть более 40 км/ч. За пределами населенных пунктов (где допустимо не более 90 км/ч) – чуть более 60 км/ч.

Обязательно следует снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, спортивным объектам, школам, детсадам и местам массового скопления граждан. Также водителей призывают не совершать резких маневров и ускорений, в том числе перед опасными участками дорог – мостами, эстакадами, – где лед образуется намного раньше.

«В условиях ограниченной видимости и гололеда рекомендуем выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», – отмечают в региональной Госавтоинспекции.

Техника езды в непогоду

На обледенелой трассе не стоит обгонять другие транспортные средства. Если же дорожные условия позволяют, то при совершении маневра нужно учитывать дорожные знаки и разметку. Водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, а в процессе маневра он не создаст опасности и помех другим участникам дорожного движения. Особенно внимательными следует быть при обгоне грузовых автомобилей и длинномеров, которые создают дополнительные трудности в виде опасных воздушных потоков.

В условиях недостаточной видимости (сильного снегопада или метели) важно выделить свой автомобиль в потоке. То есть надо всегда ехать с включенным ближним светом фар (либо дневными ходовыми огнями), противотуманными фарами. Это позволит другим водителям вовремя заметить автомобиль. При вынужденных остановках обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

ДТП в межсезонье происходят часто. Так, осенью 2024 на автодороге Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией произошло массовое ДТП: столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в условиях сильной гололедицы и плохой видимости.

Другие важные советы автомобилистам:

начинать движение плавно – резкий старт на скользкой дороге вызывает пробуксовку колес;

тормозить плавно и заранее – резкое торможение во время гололедицы блокирует колеса, из-за чего автомобиль уйдет в занос или потеряет управляемость. Если транспортное средство оснащено ABS (антиблокировочной системой), система способна предотвратить блокировку колес. А на автомобилях без ABS следует применять прерывистое торможение – нажимать и отпускать педаль;

входить в повороты медленно – высокая скорость на повороте при скользкой дороге может привести к заносу, так как сцепление с асфальтом снижено. Если автомобиль занесло, избегайте резких движений – плавно выравнивайте руль, чтобы скорректировать положение;

вовремя меняйте шины с летних на зимние. Они бывают шипованными (шипы цепляются за лед и снег) и фрикционными ("липучка"). Переход следует осуществить до холодов и снегопадов;

перед поездкой залейте морозостойкую жидкость в бачок стеклоомывателя;

проверьте аккумуляторную батарею и зарядите ее, если надо.

очистите автомобиль от снега и льда перед поездкой, в первую очередь – стекла и боковые зеркала.

