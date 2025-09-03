Держаться полосы. К чему приводит неконтролируемый съезд с дороги и как избежать ДТП
Разбираем основные причины, из-за которых автомобиль может оказаться в кювете
03 сентября 2025, 10:20, ИА Амител erid: 2W5zFHoRcsa
Съезд с дороги – один из распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Эксперты говорят, что такие аварии отличаются наиболее высокой тяжестью последствий для водителя и пассажиров, ведь во время ДТП автомобиль съезжает с дороги, наезжает на препятствие, опрокидывается. За восемь месяцев 2025 года на территории Алтайского края зарегистрировано 195 дорожно-транспортных происшествий по причине съезда с проезжей части, в которых 20 человек погибли и 289 получили ранения. Почему происходят неконтролируемые съезды с дороги и как их избежать – разбирался amic.ru.
Опасный маневр
Как отмечают в Госавтоинспекции, причин съезда с дороги множество, но наиболее распространенные:
- несоответствие скорости конкретным условиям движения;
- нарушения правил обгона;
- неправильный выбор дистанции;
- управление в состоянии опьянения;
- отвлечение внимания;
- неисправное техническое состояние транспортного средства.
Кроме того, факторами, влияющими на безаварийное движение, могут быть дорожные и метеорологические условия, неопытность водителя, его физическое состояние (болезнь, утомленность).
В этом случае высока вероятность, что автомобиль, съехав с дороги, может врезаться в дерево или дорожные конструкции. В таких авариях водители и пассажиры получают ряд тяжелейших травм: открытые и закрытые переломы, ушибы и серьезные повреждения внутренних органов и головного мозга. А если водитель или его пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то в таких ситуациях они могут вылететь из автомобиля. Это грозит более тяжелыми травмами, в том числе – летальным исходом.
Съезд с прямых участков дорог также случается из-за превышения скорости и потери управления автомобилем, что может привести к неуправляемому заносу транспортного средства (в том числе из-за конструктивных особенностей ТС или его неисправности).
Так, например, 16 июля 2025 года на автодороге Бийск – Ельцовка – граница Кемеровской области произошло ДТП – съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля "Тойота Королла" не выбрал безопасную скорость и допустил съезд в кювет. В дальнейшем машина перевернулась. В салоне в это время находились двое детей 4 и 12 лет, которые получили травмы различной степени тяжести. К счастью, госпитализация им не потребовалась.
Что может привести к съезду с дороги?
Правильно выбранный скоростной режим – залог безопасной поездки. Так, на автодорогах за населенным пунктом допустимо ехать не более 90 км/ч, на автомагистралях – 110 км/ч, в городах и селах – 60 км/ч (в жилых и велосипедных зонах, на дворовых территориях – не более 20 км/ч), при этом необходимо учитывать вводимые ограничения дорожными знаками, интенсивность движения, метеорологические условия.
При совершении обгона следует правильно выбрать участок дороги для этого маневра. Водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, а в процессе маневра он не создаст опасности и помех другим участникам дорожного движения.
Водителю необходимо помнить, что, согласно правилам дорожного движения (п. 11 ПДД РФ), обгон запрещается, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
Самая частая ошибка при обгоне – когда водитель не успевает завершить маневр и, чтобы избежать столкновения, выезжает на обочину. Затем он поворачивает руль, намереваясь вернуться на дорогу. Как правило, это приводит к опрокидыванию автомобиля. Чтобы минимизировать последствия, эксперты советуют тормозить на прямых колесах, а не пытаться вырулить.
«Когда бороться с автомобилем уже бессмысленно, надо автомобиль направить просто по прямой. Прямой съезд с дороги будет более безопасным, чем попытки вырулить. Ведь в таком случае автомобиль не перевернется», – прокомментировал "Российской газете" тренер по контраварийной подготовке Марат Салахутдинов.
Держите дистанцию
Правильный выбор дистанции до впереди идущего транспортного средства – это ключевой элемент безопасного вождения. Недостаточная дистанция увеличивает риск столкновения, особенно в условиях плохой видимости или на скользкой дороге. Водитель должен иметь достаточно времени и пространства для маневра в случае неожиданного торможения или изменения траектории движения впереди идущим автомобилем.
Например, водитель, двигаясь на высокой скорости и не соблюдая дистанцию, внезапно обнаруживает препятствие на дороге или неожиданное торможение впереди идущего автомобиля. Инстинктивно пытаясь избежать столкновения, он резко поворачивает руль, что может привести к заносу и потере управления. В результате автомобиль может съехать на обочину, в кювет или даже перевернуться.
Выпил – не садись за руль
К сожалению, нередко съезд с дороги происходит из-за того, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Даже небольшое количество алкоголя может значительно ухудшить концентрацию и внимание и снизить координацию движений. Пьяные водители – опасность и угроза для всех участников дорожного движения.
Так, например, 23 июня в Третьяковском районе на 142-м километре автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан водитель, управляя автомобилем Nissan Sunny в состоянии опьянения, допустил съезд с дороги. После чего машина несколько раз перевернулась. В результате водителю потребовалась медицинская помощь.
Потеря контроля
Неисправный автомобиль – еще одна возможная причина съезда с дороги. Если на транспортном средстве установлены шины с разной степенью износа, "лысые" (где глубина протектора менее 1,6 мм), это может привести к потере управления.
Также опасны проблемы с тормозной системой: потеря тормозной жидкости может привести к снижению эффективности тормозов и даже полному их отказу; износ тормозных колодок способен спровоцировать длительное торможение или отказ тормозов; повреждение тормозных шлангов может вызвать утечку тормозной жидкости и отказ в работе тормозов.
Проблемы с системой рулевого управления (потеря гидравлической жидкости и поломка рулевой колонки), подвеской (поломка пружин), трансмиссией – еще одни потенциально опасные проблемы, из-за которых автомобиль может оказаться в кювете. Все дело в том, что транспортное средство становится неуправляемым.
В случае поломки транспортного средства во время движения необходимо незамедлительно включить аварийную сигнализацию, плавно снизить скорость, стараясь не создавать резких рывков и избегая внезапного торможения. После чего установите знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров в населенном пункте и 30 метров вне населенного пункта. А также вызовите эвакуатор или устраните поломку самостоятельно. Продолжать путь на неисправном транспортном средстве запрещено.
Водителю во время движения важно не отвлекаться на телефонные звонки и разговоры с пассажирами. Ведь даже на скорости 60 км/ч достаточно доли секунды, чтобы потерять управление и контроль над дорожной ситуацией.
Также автомобилистам советуют всегда прислушиваться к своему самочувствию: если клонит в сон, нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть. Засыпание за рулем приводит к смертельным ДТП. Достаточно 10–15 минут отдыха, чтобы почувствовать себя лучше. И уж тем более никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя и следите за техническим состоянием транспортного средства.
ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531Социальная реклама
Комментарии 0