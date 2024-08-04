Медведев назвал предателями россиян, переданных при обмене заключенными Западу
Отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире"
04 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. В своем Telegram-канале он заявил, что им лучше "оглядываться по сторонам".
Медведев отметил, что часть переданных Западу людей – иностранцы, совершившие уголовные преступления, в том числе и осужденные за шпионаж. Вторая часть – это россияне, которые "поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны".
"Неважно, идет ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо – они предатели", – написал Медведев.
Зампред добавил, что переданные россияне являются угрозой для России и "сервильной обслугой врагов". По этой причине их с радостью принимают "иностранные вожди". Он добавил, что отпущенным на свободе не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире".
17:37:15 04-08-2024
Ну и что эти американские вонючки там за бугром будут представлять из себя?)
17:38:52 04-08-2024
А он кто его сын в Сша тусуется. Начал бы с себя
18:00:16 04-08-2024
крокодил (17:38:52 04-08-2024) А он кто его сын в Сша тусуется. Начал бы с себя...
С каких пор один только факт присутствия в какой-либо стране что-либо значит?
19:33:04 04-08-2024
Гость (18:00:16 04-08-2024) С каких пор один только факт присутствия в какой-либо ст... Может там он выполняет ответственное государственное поручение.И не так громко как здесь его отец.
19:44:57 04-08-2024
Гость (18:00:16 04-08-2024) С каких пор один только факт присутствия в какой-либо ст... а вы уверены что только один факт присутствия,глупый вопрос-а на что он там проживает?
22:45:16 04-08-2024
гость (19:44:57 04-08-2024) а вы уверены что только один факт присутствия,глупый вопрос-...
Неужели на деньги Госдепа?
23:39:49 04-08-2024
крокодил (17:38:52 04-08-2024) А он кто его сын в Сша тусуется. Начал бы с себя... Кто тебе это сказал?
23:39:13 04-08-2024
А разве нет? Разве Кара-Мурза не предатель? Разве Яшин не предатель? Да самые предатели и есть. А насчет сына Медведева тут фейкометят. Во- первых, Митя не того уровня человек, чтобы своих детей в качестве заложников мог бы держать заграницей. Второе, Илья Медведев, единственный сын Дмитрия Медведева, окончил МГУ, живет в Москве, и у него девушка по имени Яна. Плюньте в харю кто вам рассказывает иные небылицы.
08:59:24 05-08-2024
Гость (23:39:13 04-08-2024) А разве нет? Разве Кара-Мурза не предатель? Разве Яшин не пр... а Ильюшенька хоть знает где находится здание МГУ ,не говоря о том бывал ли он там хоть когда-нибудь
09:20:27 05-08-2024
Пусть эти предатели немного "погуляют", перед смертью не надышишься.