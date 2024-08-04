Медведев назвал предателями россиян, переданных при обмене заключенными Западу

Отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире"

04 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. В своем Telegram-канале он заявил, что им лучше "оглядываться по сторонам".

Медведев отметил, что часть переданных Западу людей – иностранцы, совершившие уголовные преступления, в том числе и осужденные за шпионаж. Вторая часть – это россияне, которые "поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны".

"Неважно, идет ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо – они предатели", – написал Медведев.

Зампред добавил, что переданные россияне являются угрозой для России и "сервильной обслугой врагов". По этой причине их с радостью принимают "иностранные вожди". Он добавил, что отпущенным на свободе не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире".