Медведев рассказал, как Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов"
Он подчеркнул, что против страны практически в открытую воюет вся система НАТО
08 августа 2023, 13:50, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел исторические параллели между происходящим сейчас на Украине и событиями 2008 года во время конфликта между Россией и Грузией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что ровно 15 лет назад – 8 августа 2008 года – Россия ответила на атаку на город Цхинвал в Южной Осетии.
"За спиной недоумка Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, – прим. ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов", – подчеркнул Медведев.
По его словам, в те годы "вассалам США не хватило опыта". Сегодня, спустя 15 лет, "они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли".
"Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены", – указал зампред Совбеза РФ.
14:37:24 08-08-2023
Дмитрий Анатольевич лучше бы рассказал как "оперативно" отреагировал генштаб в те дни, как сам, будучи президентом, ждал указаний премьер-министра
14:50:17 08-08-2023
Это уже даже смешным перестает быть
15:01:47 08-08-2023
Маленький снова трезвый ?
15:51:30 08-08-2023
Ну прям все всё знают, что он ждал, каких указаний. Молодец Дмитрий Анатольевич. Называет вещи своими именами. Они точно недоумки, если решили уничтожить Россию. Сдохнут первыми.