Медведев рассказал, как Россия раздавит "врагов и оборзевших националистов"

Он подчеркнул, что против страны практически в открытую воюет вся система НАТО

08 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел исторические параллели между происходящим сейчас на Украине и событиями 2008 года во время конфликта между Россией и Грузией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что ровно 15 лет назад – 8 августа 2008 года – Россия ответила на атаку на город Цхинвал в Южной Осетии.

"За спиной недоумка Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, – прим. ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов", – подчеркнул Медведев.

По его словам, в те годы "вассалам США не хватило опыта". Сегодня, спустя 15 лет, "они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли".