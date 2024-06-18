Медведев: ВС РФ продолжат наступление, если Киев не согласится на предложение Путина

Зампред подчеркнул, что все эти обстоятельства будут не в пользу украинских властей, а все последующие предложения Москвы по урегулированию конфликта будут хуже предыдущих

18 июня 2024, 18:31, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Российские войска продолжат наступление, если Киев не пойдет на заключение мира на условиях, предложенных президентом Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если этого не сделают, то, по всей вероятности, события будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно", – заявил Медведев.

Зампред подчеркнул, что все эти обстоятельства будут не в пользу украинских властей, а все последующие предложения Москвы по урегулированию конфликта будут хуже предыдущих. Он добавил, что в Верховной раде сейчас нет "здравомыслящих" сил – все решения принимаются по сценарию США.