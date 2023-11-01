Менеджер "Краснодара" рассказал о задержанном из-за наркотиков экс-футболисте Бугаеве

Хакунов отметил, что спортсмен был хорошим человеком, и хоть и имел пристрастие к алкоголю, наркотиками не увлекался

01 ноября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель генерального директора ФК "Краснодар" Нурбий Хакунов рассказал, каким запомнил экс-футболиста Алексея Бугаева, которого задержали с наркотиками. Как сообщает телеканал "360", он отметил, что спортсмен был хорошим человеком, и хоть и имел пристрастие к алкоголю, наркотиками не увлекался.

"Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], ну шесть месяцев – год он [в команде] был. Как человек хороший очень", – заявил он.Напомним, что 28 октября суд арестовал Бугаева на семь суток. Позднее стало известно, что его проверяли на причастность к преступлению в сфере незаконного оборота запрещенных веществ. Shot писал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона – он признался, что делал закладки. В телефоне у него якобы нашли снимки уже сделанных тайников с запрещенными веществами.

Бугаев выступал за "Краснодар" с июля 2009-го по май 2010 года. Также защитник играл за столичный "Локомотив", "Томь", "Торпедо" и национальную сборную России.