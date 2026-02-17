Метели, сильный ветер и морозы. Штормовое предупреждение объявили на Алтае

19 февраля ожидается похолодание

17 февраля 2026, 14:51, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на день 18 февраля и ночью 19 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, местами сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — предупредили синоптики.

19 февраля ожидается похолодание. Ночью 20 февраля в крае будет до -23 градусов, днем прогнозируется -10...-15 градусов.

Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Алейском, Заринском, Зональном, Калманском, Косихинском, Краснощековском, Курьинском, Кытмановском, Поспелихинском, Топчихинском, Троицком, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

По данным сервиса "Яндекс Погода", потепление придет в край 26 февраля: днем будет -2 градуса. А вот по информации Gismeteo, тепло ожидается только 5 марта: днем будет -5 градусов.

В краевом МЧС напоминают, что при гололеде и осадках, ухудшающих видимость, при движении на автомобиле следует уменьшить скорость движения до 10–20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.