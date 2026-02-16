Морозы до -20 градусов придут на Алтай в феврале после очень теплых дней

Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами

16 февраля 2026, 15:18, ИА Амител

Морозы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле с 16 по 22 февраля ожидаются перепады температур от -12 до +4 градусов, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождем, сообщает мэрия.

«К концу недели прогнозируется понижение температуры до -20 градусов», — говорится в сообщении.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил администрациям районов города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ продолжать мониторинг кровель многоквартирных домов и при необходимости оперативно проводить очистку крыш. 

МБУ "Автодорстрой" сделает упор на обработку дорожных участков и тротуаров противогололедными средствами.

Как говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра, днем 17 февраля в регионе ожидается -2...+3 градуса, а 18 и 19 февраля — от +2 до +7 градусов. В Барнауле в эти также ожидается плюсовая температура.

Комментарии 5

Гость

15:39:02 16-02-2026

Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами - это такая форма стеба теперь ? Все тротуары сплошной каток из голого льда, никто нигде ничего не посыпает, хоть все переломайтесь, администрации города на это абсолютно наплевать.

Гость

15:58:52 16-02-2026

Гость (15:39:02 16-02-2026) тротуары сплошной каток из голого льда... а весь песок на Шумакова высыпали! с утра как по пляжу пробиралась

Гость

16:55:42 16-02-2026

Гость (15:58:52 16-02-2026) а весь песок на Шумакова высыпали! с утра как по пляжу проб... Надо было шезлонг раскинуть и бикини надеть :-) Вот была бы новость № 1 во всех новостях ;-)

Гость

17:28:15 16-02-2026

Гость (16:55:42 16-02-2026) Надо было шезлонг раскинуть и бикини надеть :-) Вот была бы ... Завтра сделаю)

Гость

16:39:15 16-02-2026

да ладно просто гололед - он весь в рытвинах и ямах, ходить невозможно

