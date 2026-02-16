Морозы до -20 градусов придут на Алтай в феврале после очень теплых дней
Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами
16 февраля 2026, 15:18, ИА Амител
В Барнауле с 16 по 22 февраля ожидаются перепады температур от -12 до +4 градусов, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождем, сообщает мэрия.
«К концу недели прогнозируется понижение температуры до -20 градусов», — говорится в сообщении.
Глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил администрациям районов города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ продолжать мониторинг кровель многоквартирных домов и при необходимости оперативно проводить очистку крыш.
МБУ "Автодорстрой" сделает упор на обработку дорожных участков и тротуаров противогололедными средствами.
Как говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра, днем 17 февраля в регионе ожидается -2...+3 градуса, а 18 и 19 февраля — от +2 до +7 градусов. В Барнауле в эти также ожидается плюсовая температура.
15:39:02 16-02-2026
Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами - это такая форма стеба теперь ? Все тротуары сплошной каток из голого льда, никто нигде ничего не посыпает, хоть все переломайтесь, администрации города на это абсолютно наплевать.
15:58:52 16-02-2026
Гость (15:39:02 16-02-2026) тротуары сплошной каток из голого льда... а весь песок на Шумакова высыпали! с утра как по пляжу пробиралась
16:55:42 16-02-2026
Гость (15:58:52 16-02-2026) а весь песок на Шумакова высыпали! с утра как по пляжу проб... Надо было шезлонг раскинуть и бикини надеть :-) Вот была бы новость № 1 во всех новостях ;-)
17:28:15 16-02-2026
Гость (16:55:42 16-02-2026) Надо было шезлонг раскинуть и бикини надеть :-) Вот была бы ... Завтра сделаю)
16:39:15 16-02-2026
да ладно просто гололед - он весь в рытвинах и ямах, ходить невозможно