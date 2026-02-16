Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами

16 февраля 2026, 15:18, ИА Амител

Морозы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 16 по 22 февраля ожидаются перепады температур от -12 до +4 градусов, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождем, сообщает мэрия.

«К концу недели прогнозируется понижение температуры до -20 градусов», — говорится в сообщении.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил администрациям районов города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ продолжать мониторинг кровель многоквартирных домов и при необходимости оперативно проводить очистку крыш.

МБУ "Автодорстрой" сделает упор на обработку дорожных участков и тротуаров противогололедными средствами.

Как говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра, днем 17 февраля в регионе ожидается -2...+3 градуса, а 18 и 19 февраля — от +2 до +7 градусов. В Барнауле в эти также ожидается плюсовая температура.