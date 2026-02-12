Ученые предупредили о риске необратимого "адского" климата на Земле
Мир может закрепиться в состоянии "парниковой Земли", и последствия этого окажутся куда более серьезными
12 февраля 2026, 15:33, ИА Амител
Глобальное потепление грозит необратимо изменить климат на Земле — вплоть до формирования принципиально новой климатической реальности.
Автор публикации в газете The Guardian предупреждает, что мир может закрепиться в состоянии так называемой "парниковой Земли", причем последствия окажутся куда более серьезными, чем просто повышение средней температуры на 2–3°C, к которому человечество, по текущим прогнозам, приближается.
Несмотря на уже наблюдаемое постепенное повышение температуры, которое ощутимо влияет на жизнь людей во всех регионах планеты, подлинный масштаб угрозы связан именно с усилением парникового эффекта — он способен привести к куда более разрушительным последствиям.
При этом ученые подчеркивают, что точно спрогнозировать момент наступления ключевых переломных точек в климатической системе крайне сложно.
Как отмечает в материале ученый Кристофер Вольф, именно из‑за неопределенности со сроками наступления критических изменений особенно важны заблаговременные меры предосторожности.
На этом фоне в начале февраля астрономы сообщили о крупнейшем взрыве на Солнце. Специалисты объяснили явление сформировавшимся центром активности с исключительно большими запасами энергии: звезда генерирует мощные вспышки, чтобы сбросить избыток энергии.
Напомним, 2025 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Первое место — за 2024-м.
15:36:25 12-02-2026
лет через миллион)))))))
16:24:13 12-02-2026
лет через 40 на побережье Египта летом будет +75. А тут в Сибири - райский субтропик, вот почему война за территорию и ресурсы России идет
16:54:33 12-02-2026
Гость (16:24:13 12-02-2026) лет через 40 на побережье Египта летом будет +75. А тут в Си... Откуда инфа?
17:43:43 12-02-2026
Гость (16:54:33 12-02-2026) Откуда инфа?... Жыриновский предсказал
21:13:46 12-02-2026
Не паникуйте, земляне: допустив ядерный Армагеддон собственного приготовления, мы гораздо раньше превратимся в жаркое, чем вследствие природной жары!