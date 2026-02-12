Ученые предупредили о риске необратимого "адского" климата на Земле

Мир может закрепиться в состоянии "парниковой Земли", и последствия этого окажутся куда более серьезными

12 февраля 2026, 15:33, ИА Амител

Глобальное потепление грозит необратимо изменить климат на Земле — вплоть до формирования принципиально новой климатической реальности.

Автор публикации в газете The Guardian предупреждает, что мир может закрепиться в состоянии так называемой "парниковой Земли", причем последствия окажутся куда более серьезными, чем просто повышение средней температуры на 2–3°C, к которому человечество, по текущим прогнозам, приближается.

Несмотря на уже наблюдаемое постепенное повышение температуры, которое ощутимо влияет на жизнь людей во всех регионах планеты, подлинный масштаб угрозы связан именно с усилением парникового эффекта — он способен привести к куда более разрушительным последствиям.

При этом ученые подчеркивают, что точно спрогнозировать момент наступления ключевых переломных точек в климатической системе крайне сложно.

Как отмечает в материале ученый Кристофер Вольф, именно из‑за неопределенности со сроками наступления критических изменений особенно важны заблаговременные меры предосторожности.

На этом фоне в начале февраля астрономы сообщили о крупнейшем взрыве на Солнце. Специалисты объяснили явление сформировавшимся центром активности с исключительно большими запасами энергии: звезда генерирует мощные вспышки, чтобы сбросить избыток энергии.

Напомним, 2025 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Первое место — за 2024-м.