Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате
Эксперт отметил, что это очень важно для сохранения реальной покупательной способности
29 октября 2023, 15:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, что в ноябре работники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат индексацию зарплаты в 5,5%. Его слова передает "Российская газета".
Специалист отметил, что повышение зарплаты почувствуют миллионы людей, что важно для сохранения покупательной способности в условиях роста цен.
"Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги", – добавил Сафонов.
Ранее эксперт рассказал о том, почему у человека могут неожиданно заблокировать банковскую карту.
16:00:22 29-10-2023
Кто эти люди? Какой с них толк ?
16:38:39 29-10-2023
Ну ага, мы в пятницу квитки получили и ощутили, огромный прирост. Лишняя пачка туалетной бумаги обеспечит стабильную экономику РФ.
16:48:27 29-10-2023
Госслужба (16:38:39 29-10-2023) Ну ага, мы в пятницу квитки получили и ощутили, огромный при... дуры вы, а не госслужба... вам в пятницу квитки за октябрь выдали...
17:31:11 29-10-2023
Гость (16:48:27 29-10-2023) дуры вы, а не госслужба... вам в пятницу квитки за октябрь в... Ну так и повышение с 1 октября. Всё правильно человек говорит. Мне прибавили 252 рубля. Очень воодушевляет 😅
17:54:52 29-10-2023
Гость (17:31:11 29-10-2023) Ну так и повышение с 1 октября. Всё правильно человек говори... где сказано о повышении с 1 октября?
18:35:59 29-10-2023
Гость (17:31:11 29-10-2023) Ну так и повышение с 1 октября. Всё правильно человек говори... А я жду +550р.
12:15:24 30-10-2023
Гость (16:48:27 29-10-2023) дуры вы, а не госслужба... вам в пятницу квитки за октябрь в... Сам дурак, раз считать не умеешь, да еще и ХАМЬЁ!!! Увеличение з/п с окладами бюджетников - это не больше размера туалетной бумаги !
16:49:32 29-10-2023
Госслужба (16:38:39 29-10-2023) Ну ага, мы в пятницу квитки получили и ощутили, огромный при... какие квитки могут быть в конце месяца?
18:55:17 29-10-2023
Гость (16:49:32 29-10-2023) какие квитки могут быть в конце месяца?... фишки/квитки обычно выдают по окончании расчетного месяца. у бюджетников он с 1 по 30-31 число (кроме февраля)
21:55:20 29-10-2023
Гость (18:55:17 29-10-2023) фишки/квитки обычно выдают по окончании расчетного месяца. у... Их выдают после полного расчета за предыдущий месяц, обычно это 13-15 числа.
06:54:46 30-10-2023
Гость (21:55:20 29-10-2023) Их выдают после полного расчета за предыдущий месяц, обычно ... у меня на работе (я не бюджетник) расчетный период с 16 по 15 число. у жены (она бюджетник) с 1 по 30/31. так что вы не опровергли мои слова про окончательный расчет
05:30:22 30-10-2023
Гость (18:55:17 29-10-2023) фишки/квитки обычно выдают по окончании расчетного месяца. у... .ну. а в пятницу было 27 -е
06:55:26 30-10-2023
Гость (05:30:22 30-10-2023) .ну. а в пятницу было 27 -е... и что? а зп вам 31 скинут.
16:48:45 29-10-2023
Эта прибавка до сотни миллионов, которые вершат судьбы людей. Сегодня были опубликованы доходы некоторых чиновников правительства России. Сотни миллионов да....
17:23:05 29-10-2023
прибавка в 700 рублей ахахаха. прибавьте 5.5 процентов к своей реальной зарплате и получите результат. правда если ваша ЗП до 20.000 рубасов. толстосумы идут лесом.
17:57:05 29-10-2023
мало того, что реальные доходы падают, мы еще вынуждены читать бесконечное вранье о росте зарплат. Как то уже хочется перераспределения денежных ресурсов, терпения у народа много еще?
12:17:43 30-10-2023
Гость (17:57:05 29-10-2023) мало того, что реальные доходы падают, мы еще вынуждены чита... Абсолютно с ВАМИ согласны!!!!!!!!!!!!!!!!! Выживание сплошное, а не жизнь! И чем дальше тем страшнее, как в сказке!
11:04:07 30-10-2023
Миллионы...я так понмиаю это речь о чиновниках наших? Ну их покупательная способность вроде ниразу еще не падала. А простые люди то чо? как?
11:05:03 30-10-2023
Кстати тут пару недель назад писали бензин подешевел и ВВП просил разобраться с ценой....и? когда дешеветь то начнет? или у нас теперь фейки пишут в новостях? то бензин дешевеет, то зарплаты ростут....
12:58:21 30-10-2023
Гость (11:05:03 30-10-2023) Кстати тут пару недель назад писали бензин подешевел и ВВП п... Вроде акции проводят торговцы. Сегодня в Марии "мощная " скидка на тушку бройлера -цыпленка.Стоил 1 кг 269 руб.По акции 239 руб. а Недели две -3 назад 1 кг такой тушки стоил 199 руб.Бананы с 79 руб повысили до 159 руб., но сегодня снизили до 144 руб.Благодатная забота!Но снизили же, как и говорил министр с\х нашему Президенту.. Его слова подтвердились. Кстати,так же, как и с сахаром.Сначала заломили цену, потом "снизили, ,но цена все-равно осталась выше, чем до повышения.Прихожу к выводу, что у нашего российского рынка и его владельцев-толстосумов длиннющие рыночные руки с объемом ковша для захвата, как у шагающего экскаватора.