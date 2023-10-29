Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате

Эксперт отметил, что это очень важно для сохранения реальной покупательной способности

29 октября 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, что в ноябре работники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат индексацию зарплаты в 5,5%. Его слова передает "Российская газета".

Специалист отметил, что повышение зарплаты почувствуют миллионы людей, что важно для сохранения покупательной способности в условиях роста цен.

"Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги", – добавил Сафонов.

Ранее эксперт рассказал о том, почему у человека могут неожиданно заблокировать банковскую карту.