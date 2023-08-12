Минцифры продлит отсрочку для айтишников до 30 лет
Проект готовят после принятия закона о повышении призывного возраста
12 августа 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минцифры предложило продлить отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал глава ведомства Максут Шадаев, после принятия закона о повышении призывного возраста министерство готовит корректировки для указа об отсрочке. Отмечается, что в старой версии прописана возможность получения отсрочки до наступления 27-летнего возраста.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который продлевает призывной возраст до 30 лет, увеличивая верхнюю планку призыва на три года. Изменения вступят в силу без переходного периода с 1 января 2024 года.
11:38:35 12-08-2023
Что толку с этого проекта? У этих малохольных и так освобождение от физкультуры.
00:36:11 13-08-2023
Из айтишников вояки, как из боксеров балерины.
14:22:48 13-08-2023
Андрей (00:36:11 13-08-2023) Из айтишников вояки, как из боксеров балерины.... Не все, есть и физически развитые ребята.
21:11:09 13-08-2023
Гость (14:22:48 13-08-2023) Не все, есть и физически развитые ребята. ... Есть и такие, у которых одна-две войны за спиной.
21:10:21 13-08-2023
Андрей (00:36:11 13-08-2023) Из айтишников вояки, как из боксеров балерины.... Много ты видел айтишников...