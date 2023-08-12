Минцифры продлит отсрочку для айтишников до 30 лет

Проект готовят после принятия закона о повышении призывного возраста

12 августа 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минцифры предложило продлить отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава ведомства Максут Шадаев, после принятия закона о повышении призывного возраста министерство готовит корректировки для указа об отсрочке. Отмечается, что в старой версии прописана возможность получения отсрочки до наступления 27-летнего возраста.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который продлевает призывной возраст до 30 лет, увеличивая верхнюю планку призыва на три года. Изменения вступят в силу без переходного периода с 1 января 2024 года.