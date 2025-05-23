Минспорт Алтайского края отозвал иск к строителям несданного барнаульского ФОКа

Также в суде адвокат Якунина раскритиковал СМИ за "формирование неправильного общественного мнения" по поводу Куца, Манасяна и Якунина

23 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Суд по делу строителей ФОКа / Фото: amic.ru

Минспорт Алтайского края отозвал иск к строителям скандального ФОКа на ул. Сиреневой, 42, Ивану Куцу, Артуру Манасяну и Евгению Якунину о взыскании нанесенного ими имущественного вреда в размере 9,5 млн рублей. Сделано это было потому, что подсудимые согласились заплатить ведомству материальный ущерб. Об этом сообщили на заседании по делу 23 мая, где прошла стадия дополнений. На процессе адвокат подсудимого Якунина также раскритиковал СМИ и обвинил концессионера Михаила Жданова в том, что ФОК так и не был сдан.

Справка: ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле строился по нацпроекту "Демография". Минспорт Алтайского края заключил договор на возведение объекта с концессионером, компанией "Иносиб", которую возглавлял Михаил Жданов. В качестве субподрядчиков Жданов нанял организации, которые связаны с барнаульскими предпринимателями Иваном Куцем, Артуром Манасяном (ООО "Транс Логистик") и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт").

Ущерб Минспорту

Известно, что ущерб Минспорту компенсировал Артур Манасян, а Якунин и Куц собираются отдать Манасяну свою часть долга. О выплаченном ущербе стало известно еще в декабре 2024 года, во время допроса в суде юриста-консультанта отдела правового и информационного обеспечения Никиты Якушева. Тогда он рассказал, что 9,5 млн рублей выплачены Министерству спорта в полном объеме. Но чиновник уверял, что этих денег все равно не хватит на достройку ФОКа. Поэтому Минспорт и подал новый иск на выплату подсудимыми тех же 9,5 млн рублей. Теперь же от этого требования министерство отказалось.

Недостроенный ФОК в Барнауле / Фото: amic.ru

"Приводит к преувеличенному общественному резонансу"

О заявлении Минспорта судья сообщил на стадии дополнений. На этом же этапе к материалам дела приобщили похвальные грамоты и характеристики с места жительства и работы Ивана Куца. Кроме того, на процессе 23 мая адвокат Якунина выступил с небольшой речью, в которой раскритиковал освещение процесса в СМИ и обвинил в проблемах со сдачей ФОКа не сэкономивших на стройматериалах субподрядчиков, а концессионера Михаила Жданова, нанявшего их на работы.

"Я считаю, что СМИ, освещая каждое судебное заседание, формируют неправильное общественное мнение по поводу того, по чьей вине объект по настоящее время не сдан в эксплуатацию. Я анализ провел. Формирование неправильного общественного мнения приводит к преувеличенному общественному резонансу, который может отразиться на назначении подсудимому наказания. Корень зла кроется не в качестве асфальтового покрытия, ущерб по которому возмещен около семи месяцев назад и с которым ничего не происходит, а в некомпетентных действиях концессионера Жданова, не выполнившего свои обязательства по договору", – пояснил адвокат Якунина.

Защитник попросил приложить к делу и копию постановления о прекращении уголовного преследования от 6 февраля 2024 года в отношении Якунина и Куца. Тогда дело было прекращено, после того как бизнесмены добровольно сообщили следствию о коммерческом подкупе, якобы совершенном Михаилом Ждановым.

"Именно эти пояснения Якунина и Куца являлись основанием для возбуждения уголовного дела против Жданова, позволили предъявить ему обвинения в совершении преступления и вынести в отношении него обвинительный приговор", – сказал адвокат.

Суд ходатайство о приложении к делу копию постановления удовлетворил.

Евгений Якунин / Фото: amic.ru

"Может иметь значение"

Также адвокат подчеркнул, что приговор Центрального районного суда в отношении Жданова "может иметь значение для установления смягчающих вину подсудимых обстоятельств". Поэтому защита попросила истребовать приговор в Центральном районном суде, с чем Индустриальный районный суд согласился. Здесь адвокат снова вспомнил о Жданове.

"Из приговора мы можем увидеть, при каких сложных условиях приходилось работать подсудимым. Речь идет об умышленной бюрократической проволочке с подписанием документов со стороны "Иносиба" в лице Жданова и о постоянных угрозах с его стороны о расторжении договора подряда при возведении объекта. Также мы можем увидеть, что подсудимые способствовали разоблачению преступного поведения Жданова. Это, на наш взгляд, может являться смягчающими вину подсудимых обстоятельствами", – пояснил он.

Как идет суд?

Участники процесса ожидали, что на суде 23 мая начнутся прения сторон, однако этого так и не случилось. В итоге прения стартуют 4 июня в 13 часов. После них должен прозвучать приговор.

Манасян, Куц и Якунин / Фото: amic.ru

В чем обвиняют "троицу"?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, бизнесмены занимались благоустройством территории ФОКа, а именно укладывали щебеночно-песчаное покрытие, устанавливали бортовые камни и основания под асфальтобетонное покрытие, а также покрывали проезды, тротуары и отмостки. Однако во время работ они решили сэкономить и закупили более дешевые материалы с худшими техническими характеристиками, чем указано в проектной документации, убедились правоохранители. Также "троица" собиралась сократить объемы поставленных материалов и составить фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме. Региональному Минспорту они нанесли ущерб на 9,5 млн рублей. Свою вину в содеянном подсудимые признают.

В итоге у ФОКа появился ряд проблем, асфальт рядом с ним начал разрушаться. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Что с делом Жданова?

В июне 2024 года Центральный районный суд признал концессионера по строительству ФОКа Михаила Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), ему дали три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах Жданов попросил субподрядчиков по строительству ФОКа передать ему вознаграждение за продление срока договора. Эти деньги якобы планировалось пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ. Жданов требовал у коллег 3,5 млн рублей, но в итоге получил 2 млн рублей, убеждено следствие.

Михаил Жданов/ Фото со страницы Михаила Жданова во ВКонтакте

Однако сам Жданов с обвинениями не согласен и настаивает на своей невиновности. Его защита говорит о том, что Якунин, Куц и Манасян оговорили концессионера, чтобы избежать уголовной ответственности за преступления. По версии осужденного, он правомерно просил подрядчиков передать деньги за исполнение обязательств по договору страхования для возмещения понесенных по вине исполнителей затрат.

В сентябре 2024 года он подал апелляцию, но Алтайский краевой суд оставил приговор без изменений. 29 мая 2025 года жалобу Жданова рассмотрит Восьмой кассационный суд в Кемерове.

Что сейчас с ФОКом?

ФОК на ул. Сиреневой, 42, планировалось сдать в 2022 году, однако он все еще не готов. Сейчас Минспорт ждет окончания судебных процессов, чтобы завершить работы. В конце 2024 года глава ведомства края Иван Нифонтов говорил, что Минспорт подал иск к инвестору с требованием взыскать с него около 40 млн рублей, полученных в качестве аванса. По словам Нифонтова, ФОК на тот момент был готов на 98%. Министр спорта региона отметил, что ведомство надеется завершить возведение объекта в 2025 году.