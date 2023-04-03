Что эксперты говорят о возможных штрафах за недопуск работников ЖКХ в квартиры
Для россиян, которые повторно не будут пускать в квартиры работников ЖКХ, могут ввести административную ответственность
03 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова
Эксперты оценили возможные штрафы для россиян, которые не пускают в квартиры работников ЖКХ.
Напомним, Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать умные счётчики. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо ведомства российскому правительству.
Для тех, кто будет повторно отказывать в допуске коммунальщикам, хотят предусмотреть административную ответственность, следует из письма.
Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов можно только в аварийной ситуации, напомнила директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. В остальных случаях разрешение нужно получать через суд.
"Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", – считает Вепрецкая.
В законе должно быть указано, что собственник обязан допускать работников ЖКХ к прибору учёта, убеждён директор ИТ-компании "Философт" Иван Власов.
По его мнению, в случае отказа о начислении штрафа должны уведомлять в квитанции за ЖКУ.
Кроме того, необходимо ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО), добавила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Должна соблюдаться чёткая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение этих правил", – говорит собеседница.
Напомним, с 2027 года в России в тарифы ЖКХ могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. Чем обернётся эта реформа – в материале amic.ru.
11:33:22 03-04-2023
а приходить они будут в будние дни с режимом "ожидайте с 9 до 18 часов"??? А будет данное ожидание являться уважительной причиной неявки на работу?? Законодательно закрепленное???
11:42:51 03-04-2023
Гость, ага, как же. Руководству будет пофигу на твоих проверяющих. Бери без содержания или в счет отпуска и жди сколько хочешь. Горэлектросеть и сейчас ходит строго в рабочее время, еще и недовольны почему это никого дома нет, у них же работа, все должны их сидеть и ждать когда он соизволит притащиться для проверки.
12:05:41 03-04-2023
Вот и будут шарахаться по подъездам алкаши да наркоши, представляясь сотрудниками ЖКХ. Хотя возможно так оно и есть.
12:24:19 03-04-2023
К нам горэлектросеть приходила по графику с 18:00 до 21:00. Я сказала, что раньше 18:30 дома никого не будет - они записали и пришли в 18:30.
15:36:15 03-04-2023
Масслвый передел на рынке ЖКХ.
Энергетики своих поставят.
19:59:06 03-04-2023
Последняя редакция Статьи 25 Конституции РФ гласит: Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.