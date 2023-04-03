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Что эксперты говорят о возможных штрафах за недопуск работников ЖКХ в квартиры

Для россиян, которые повторно не будут пускать в квартиры работников ЖКХ, могут ввести административную ответственность

03 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова

Фото: архив amic.ru
Фото: архив amic.ru

Эксперты оценили возможные штрафы для россиян, которые не пускают в квартиры работников ЖКХ.

Напомним, Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать умные счётчики. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо ведомства российскому правительству.

Для тех, кто будет повторно отказывать в допуске коммунальщикам, хотят предусмотреть административную ответственность, следует из письма.

Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов можно только в аварийной ситуации, напомнила директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. В остальных случаях разрешение нужно получать через суд.

"Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", – считает Вепрецкая.

В законе должно быть указано, что собственник обязан допускать работников ЖКХ к прибору учёта, убеждён директор ИТ-компании "Философт" Иван Власов.

По его мнению, в случае отказа о начислении штрафа должны уведомлять в квитанции за ЖКУ.

Кроме того, необходимо ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО), добавила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Должна соблюдаться чёткая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение этих правил", – говорит собеседница.

Напомним, с 2027 года в России в тарифы ЖКХ могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. Чем обернётся эта реформа – в материале amic.ru.

Комментарии 6

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Гость

11:33:22 03-04-2023

а приходить они будут в будние дни с режимом "ожидайте с 9 до 18 часов"??? А будет данное ожидание являться уважительной причиной неявки на работу?? Законодательно закрепленное???

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Гость

11:42:51 03-04-2023

Гость, ага, как же. Руководству будет пофигу на твоих проверяющих. Бери без содержания или в счет отпуска и жди сколько хочешь. Горэлектросеть и сейчас ходит строго в рабочее время, еще и недовольны почему это никого дома нет, у них же работа, все должны их сидеть и ждать когда он соизволит притащиться для проверки.

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Гость

12:05:41 03-04-2023

Вот и будут шарахаться по подъездам алкаши да наркоши, представляясь сотрудниками ЖКХ. Хотя возможно так оно и есть.

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Гость

12:24:19 03-04-2023

К нам горэлектросеть приходила по графику с 18:00 до 21:00. Я сказала, что раньше 18:30 дома никого не будет - они записали и пришли в 18:30.

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Гость

15:36:15 03-04-2023

Масслвый передел на рынке ЖКХ.
Энергетики своих поставят.

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Гость

19:59:06 03-04-2023

Последняя редакция Статьи 25 Конституции РФ гласит: Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

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