Для россиян, которые повторно не будут пускать в квартиры работников ЖКХ, могут ввести административную ответственность

03 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова

Фото: архив amic.ru

Эксперты оценили возможные штрафы для россиян, которые не пускают в квартиры работников ЖКХ.

Напомним, Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать умные счётчики. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо ведомства российскому правительству.

Для тех, кто будет повторно отказывать в допуске коммунальщикам, хотят предусмотреть административную ответственность, следует из письма.

Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов можно только в аварийной ситуации, напомнила директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. В остальных случаях разрешение нужно получать через суд.

"Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", – считает Вепрецкая.

В законе должно быть указано, что собственник обязан допускать работников ЖКХ к прибору учёта, убеждён директор ИТ-компании "Философт" Иван Власов.

По его мнению, в случае отказа о начислении штрафа должны уведомлять в квитанции за ЖКУ.

Кроме того, необходимо ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО), добавила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Должна соблюдаться чёткая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение этих правил", – говорит собеседница.

Напомним, с 2027 года в России в тарифы ЖКХ могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. Чем обернётся эта реформа – в материале amic.ru.