Миронов предложил ввести налоговый вычет на путевки в детские лагеря

Депутат Госдумы заявил, что траты на отдых сопоставимы с расходами на лечение и образование

10 августа 2026, 10:01, ИА Амител

Летний лагерь для детей / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой ввести в России налоговый вычет на покупку путевок в детские лагеря и иные формы детского отдыха.

Политик подчеркнул, что сегодня для многих российских семей отправить ребенка на отдых, в том числе к морю, — серьезная финансовая нагрузка. "Справедливая Россия" предлагает возвращать родителям часть средств, потраченных на поездки детей до 18 лет в лагеря, на турбазы и в санатории.

Миронов акцентировал значимость расходов на детский отдых: по его мнению, такие траты сопоставимы по важности с затратами на образование и лечение, поскольку напрямую связаны со здоровьем и развитием ребенка.

«Детский отдых — это развитие и здоровье детей, и это не менее важная статья расходов, чем образование и лечение», — заявил депутат.

Кроме того, парламентарий считает необходимым ежегодно индексировать размер социальных налоговых вычетов с учетом уровня инфляции. Он напомнил, что соответствующая инициатива ранее была направлена партией в Министерство финансов.