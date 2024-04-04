Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне

Такие данные премьер-министр получил от работодателей

04 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России - 73 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета".

Мишустин пояснил, что эти данные он получил от работодателей.

"Средняя зарплата в стране - 73 тысячи рублей. Могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции - они все учтены", - отметил премьер-министр после обсуждения отчета о работе кабмина за 2023 год.

Мишустин также подчеркнул, что его не полностью устроил результат борьбы с инфляцией в России.