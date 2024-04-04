Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне
Такие данные премьер-министр получил от работодателей
04 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России - 73 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета".
Мишустин пояснил, что эти данные он получил от работодателей.
"Средняя зарплата в стране - 73 тысячи рублей. Могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции - они все учтены", - отметил премьер-министр после обсуждения отчета о работе кабмина за 2023 год.
Мишустин также подчеркнул, что его не полностью устроил результат борьбы с инфляцией в России.
10:45:38 04-04-2024
средняя 73 тысячи? богато живут Россияне) пятая экономика мира все таки)
11:32:03 04-04-2024
Дима (10:45:38 04-04-2024) средняя 73 тысячи? богато живут Россияне) пятая экономика ми... Большей частью -москвичи!
12:41:26 04-04-2024
Дима (10:45:38 04-04-2024) средняя 73 тысячи? богато живут Россияне) пятая экономика ми... Работать не пробовал,на 70 даже одному в барнауле не прожить.
10:48:16 04-04-2024
про что статья?
13:58:15 04-04-2024
Гость (10:48:16 04-04-2024) про что статья?... про лапшу на ушах.
10:58:26 04-04-2024
Средняя зарплата в стране - 73 тысячи рублей, а у бюджетников Барнаула - 23тыс руб! ПЕЧАЛЬНО! Губернатор АК в курсе???
11:15:53 04-04-2024
Гость (10:58:26 04-04-2024) Средняя зарплата в стране - 73 тысячи рублей, а у бюджетнико... 23000 это, как я понимаю, оклад без ежемесячных/квартальных и других премий? тогда у многих не бюджетников поменьше будет.
11:40:50 04-04-2024
Элен без ребят (11:15:53 04-04-2024) 23000 это, как я понимаю, оклад без ежемесячных/квартальных ... Любят прибедняться. как врачи и учителя - им сколько не давай все мало.
12:18:28 04-04-2024
Элен без ребят (11:15:53 04-04-2024) 23000 это, как я понимаю, оклад без ежемесячных/квартальных ... Оклады в бюджете от 3 125 тысяч рублей ! до 13-14 тысяч и это уже руководители. Ну, а о распределении фонда оплаты труда в бюджетных учреждениях лучше спросить главного бухгалтера и руководителя.
11:20:21 04-04-2024
Как стать тем самым россиянином и получать эту самую среднюю зарплату
12:12:05 04-04-2024
Гость (11:20:21 04-04-2024) Как стать тем самым россиянином и получать эту самую среднюю... может нормально работать начать? не, не твое. сиди тут и ной
13:43:30 04-04-2024
Гость (11:20:21 04-04-2024) Как стать тем самым россиянином и получать эту самую среднюю... работать попробуй нормально, толково, уникально
11:21:16 04-04-2024
человек совершенно далек от истины пора бы опустится на землю
11:24:09 04-04-2024
у меня человека с высшим образованием и 20 годами стажа з/п 40. А еще у меня двое детей, квартира в ипотеку и автокредит...Мне и карта пластиковая не нужна. з/п пришла - банк тут же списал все платежи. Я улыбнулась, уф-ф-ф. Ну хоть должна не осталась! А на з/п мужа покупаем продукты и вещи первой необходимости
13:45:17 04-04-2024
горожанка (11:24:09 04-04-2024) у меня человека с высшим образованием и 20 годами стажа з/п ... ну и стыдно. у меня к 40 доход 250 000 мес, 2 детей, 3 дачи, 2 машины, 2 гаража и 5 квартир. В капиталистическом строе масса возможностей, дада.
06:46:58 05-04-2024
Гость (13:45:17 04-04-2024) ну и стыдно. у меня к 40 доход 250 000 мес, 2 детей, 3 дачи,... а еще 2 павлина и 3 верблюда...
11:28:36 04-04-2024
Сказки сказки сказки...
11:33:42 04-04-2024
Мы знаем это от работодателей --- честные работодатели. Наверное работники дали бы другие сведения. А истина посередине
11:36:36 04-04-2024
Минус подоходный, получается 683 доллара в месяц
13:50:15 04-04-2024
Гость (11:36:36 04-04-2024) Минус подоходный, получается 683 доллара в месяц... До половины европейской зарплаты лет через 50 дотянем)
11:37:45 04-04-2024
То 17 тыщ это средний класс. То средняя ЗП 73 тыс. При этом выживаем на 20 т. Уже определитесь, а то ЦБ на полном серьёзе утверждает , что россияне много получают, поэтому хуже работают и разгоняют инфляцию!!! Опять Гарвардский мальчонка отчёты пишет им? Своего то образования не хватает?
11:38:26 04-04-2024
Сегодня на рынке труда коммерческие компании предлагаю ЗП от 50 т.р. без опыта, студентов готовы с руками забирать!
14:16:37 04-04-2024
Горожанин (11:38:26 04-04-2024) Сегодня на рынке труда коммерческие компании предлагаю ЗП от... 50 т.р. предлагают. А на самом деле сколько платят? то план не выполнен, то вычет и т.д
20:46:45 04-04-2024
Гость (14:16:37 04-04-2024) 50 т.р. предлагают. А на самом деле сколько платят? то план ... да столько и платят, только не привык народ работать, да в себя вкладывать хоть чуточку
11:54:19 04-04-2024
На Хлебокомбинате № 4 з/п пекаря 35-40 тысяч. НИКТО не идет кроме гастарбайтеров
12:09:50 04-04-2024
гостьЯ (11:54:19 04-04-2024) На Хлебокомбинате № 4 з/п пекаря 35-40 тысяч. НИКТО не идет ... Там девушки с Потока пекут. Не ври. Мужик и выпечка - понятия малосовместимые.
13:47:09 04-04-2024
Гость (12:09:50 04-04-2024) Там девушки с Потока пекут. Не ври. Мужик и выпечка - поняти... Ну ну)
14:00:14 04-04-2024
Гость (13:47:09 04-04-2024) Ну ну)... Гну. В хлебный цех никого не набирают кроме девушек. А для мужиков там есть другие работы: грузчики, водители, слесаря и т.д.
12:21:37 04-04-2024
гостьЯ (11:54:19 04-04-2024) На Хлебокомбинате № 4 з/п пекаря 35-40 тысяч. НИКТО не идет ... Пекарь весь день на ногах. а бюджетник сидит на опе весь день и ноет и ноет....
11:59:36 04-04-2024
ему то откуда знать?
12:16:41 04-04-2024
гость (11:59:36 04-04-2024) ему то откуда знать? ... Как Вы умудрились отправить этот комментарий?
Налоги/сборы за 2023 год разделить на налогоплательщиков... вычисляем среднегодовую зарплату. Решите пример: 5 + 7 = ? - я бьюсь над этой задачей... Ох, отправилось с пятой попытки.
12:20:38 04-04-2024
Вот все-таки статья в УК "за очковтирательство" необходима, похоже иначе это уже ничем не остановить.
12:21:05 04-04-2024
Горожанин (11:38:26 04-04-2024) компании предлагаю ЗП от 50 т.р. ... не пойдут они на 50 . будут всю жизнь ныть про 20
12:25:06 04-04-2024
Закон гибкости информации: «По мере движения наверх информация искажается »:
Следствие 1: При достижении верхних уровней управления информация искажается до размеров выгодных получателю.
Следствие 2: До самых первых лиц доходят лишь фантазии их заместителей.
12:35:08 04-04-2024
ЗП и правда у многих очень и очень хорошие.
А это значит, что инфляция еще будет расти сильно.
Тем, кто получает меньше 40 т.р. придется несладко.
13:28:09 04-04-2024
Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне(с)
Кому рассказал? росиянам? очень смешно
14:53:50 04-04-2024
Гость (13:28:09 04-04-2024) Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне(с)Кому... Да ладно вам, он просто забыл что россияне живут и за МКАДом.
13:53:44 04-04-2024
73-НДФЛ=63,5 всего
21:35:42 04-04-2024
Гость (13:53:44 04-04-2024) 73-НДФЛ=63,5 всего... И еще социальные взносы -30%. Вот и будет 40. Отнять Москву, Тюмень, весь Север нефтяной и газовыц и прочие локомотивы и будет 20. Как в анектоде... едим плов, но кто-то рис, а кто-то мясо...
20:55:00 04-04-2024
Давайте писать не про зарплаты в 20 тыр, а примерно вот так: Я инженер-конструктор, зарплата 100 000. Наше предприятие испытывает кадровый голод. В зависимости от квалификации, от 40 до 150. Производство оконных конструкций. Кто готов - вакансии на хх и зарплате. Расскажите о себе.