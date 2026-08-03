Мобильные бригады помогли семи тысячам жителей алтайских сел старшего возраста

Пожилые граждане положительно оценивают работу мобильных бригад

03 августа 2026, 07:36, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае продолжают работу мобильные бригады, которые бесплатно доставляют пожилых жителей и людей с инвалидностью в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. С начала 2026 года их услугами воспользовались более семи тысяч человек, сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

Мобильные бригады работают в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья". Их основная задача — организованная и комфортная доставка жителей сельских территорий старше 65 лет, а также маломобильных граждан с инвалидностью в учреждения здравоохранения.

Чтобы сделать профилактическую медицину доступнее для жителей отдаленных сел, в регионе применяют маршрутный принцип "Ромашка". Он предполагает синхронизацию графиков работы социальных служб и медиков. Пока выездная бригада врачей принимает пациентов в центральном селе района, специалисты центров социального обслуживания доставляют к передвижному диагностическому комплексу жителей из небольших населенных пунктов.

«Все перевозки осуществляются бесплатно на специализированных автомобилях "Луидор", оборудованных подъемниками и креплениями для маломобильных пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минсоцзащиты, эффективность такой схемы подтверждает опыт Бурлинского района. В 2026 году специалисты Славгородского комплексного центра социального обслуживания населения выполнили 36 выездов, благодаря которым медицинские учреждения смогли посетить 234 жителя старше 65 лет.

В ведомстве добавили, что пожилые жители региона положительно оценивают работу мобильных бригад, отмечая внимательное отношение сотрудников и удобство организации поездок.