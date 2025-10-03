Собеседник amic.ru сообщил, что сроки повышения коммунальных тарифов сдвинут главным образом из-за политики

03 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

Перенос повышения коммунальных тарифов в 2026 году с летнего периода на октябрь вызван, по всей видимости, политическими причинами, связанными с избирательной кампанией, заявил amic.ru эксперт в сфере социально-экономической политики, преподаватель столичных вузов, бывший муниципальный депутат Яков Якубович.

Ранее стало известно, что внесенный Минэкономразвития РФ в правительство и рассмотренный на его заседании макропрогноз на 2026–2028 годы предусматривает перенос индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, газ и электроэнергию с середины года на октябрь 2026-го. При этом размер индексации совокупного платежа в 2026 году будет составлять 9,9%, в 2027-м – 8,7%, в 2028-м – 7,1%.Яков Якубович напомнил, что в сентябре 2026 года ожидается единый день голосования. Будут избираться депутаты Госдумы, законодательных собраний регионов и представительных органов местной власти.

«Пожалуй, это может быть наиболее вероятной причиной переноса сроков индексации тарифов, чтобы не вызывать на фоне электоральной мобилизации повышения социальной напряженности», – предположил собеседник.

Судя по основным показателям, каких-то других очевидных причин изменения сроков нет, к тому же в самом макропрогнозе Минэкономразвития причина этого переноса не указана, продолжает Якубович:

«В январе будут проиндексированы пенсии и социальные выплаты, с 1 октября – зарплаты государственным служащим. На региональных уровнях эти сроки либо совпадают, либо идут следом. Так что привязка изменения даты изменения тарифов к повышению бюджетных выплат отпадает».

При этом собеседник заметил, что тарифы в сфере ЖКХ в России растут выше заявленной инфляции и уж точно выше индексации пенсий, социальных выплат и зарплат чиновников.