Мобилизация к выборам. Эксперт назвал причину переноса индексации тарифов ЖКХ в 2026 году

Собеседник amic.ru сообщил, что сроки повышения коммунальных тарифов сдвинут главным образом из-за политики

03 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru
Перенос повышения коммунальных тарифов в 2026 году с летнего периода на октябрь вызван, по всей видимости, политическими причинами, связанными с избирательной кампанией, заявил amic.ru эксперт в сфере социально-экономической политики, преподаватель столичных вузов, бывший муниципальный депутат Яков Якубович.

Ранее стало известно, что внесенный Минэкономразвития РФ в правительство и рассмотренный на его заседании макропрогноз на 2026–2028 годы предусматривает перенос индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, газ и электроэнергию с середины года на октябрь 2026-го. При этом размер индексации совокупного платежа в 2026 году будет составлять 9,9%, в 2027-м – 8,7%, в 2028-м – 7,1%.Яков Якубович напомнил, что в сентябре 2026 года ожидается единый день голосования. Будут избираться депутаты Госдумы, законодательных собраний регионов и представительных органов местной власти.

«Пожалуй, это может быть наиболее вероятной причиной переноса сроков индексации тарифов, чтобы не вызывать на фоне электоральной мобилизации повышения социальной напряженности», – предположил собеседник.

Судя по основным показателям, каких-то других очевидных причин изменения сроков нет, к тому же в самом макропрогнозе Минэкономразвития причина этого переноса не указана, продолжает Якубович:

«В январе будут проиндексированы пенсии и социальные выплаты, с 1 октября – зарплаты государственным служащим. На региональных уровнях эти сроки либо совпадают, либо идут следом. Так что привязка изменения даты изменения тарифов к повышению бюджетных выплат отпадает».

При этом собеседник заметил, что тарифы в сфере ЖКХ в России растут выше заявленной инфляции и уж точно выше индексации пенсий, социальных выплат и зарплат чиновников.

«Подобную картину мы наблюдаем уже не первый год, в том числе в кризисные периоды. Конечно, это повышение скажется, прежде всего, на социально незащищенной части населения. В экономическом отношении им снова, к сожалению, придется непросто. Их реально располагаемые доходы вырастут меньше уровня повышения коммунальных тарифов, вне зависимости от того, когда это случится», – заключил эксперт по социально-экономическим вопросам.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

06:27:13 03-10-2025

Ага, коленки власти трясутся. Может хватит продолжать кризис?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:48 03-10-2025

Гость (06:27:13 03-10-2025) Ага, коленки власти трясутся. Может хватит продолжать кризис...
Так еще и не начинали!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:46 03-10-2025

Спасибо партии за это!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:34 03-10-2025

Гость (08:00:46 03-10-2025) Спасибо партии за это!... Партия здесь не при чем, тут у руля государства "преступное сообщество в простонародье именуемое шайкой" (с)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:10 03-10-2025

Даешь выборы каждый год!))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

08:31:13 03-10-2025

Че, страшно стало перед выборами?! Куда вы НДС корячите, куда вы снижаете планку УСНщикам?! Куда вы доходы бюджета от штрафов в размере 1 трл руб заложили на 2026 г.?!?!?! Посмотрим че вы получите на выборах.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:54 03-10-2025

Антон (08:31:13 03-10-2025) Че, страшно стало перед выборами?! Куда вы НДС корячите, куд... Как что? 120% будет за ЕР. Главное ни как люди проголосуют, а как посчитают.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:30 03-10-2025

Гость (09:27:54 03-10-2025) Как что? 120% будет за ЕР. Главное ни как люди проголосуют, ... Кто состоит в избирательных комиссиях? Учителя - счетоводы, вот беда страны.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:02:38 03-10-2025

Гость (10:04:30 03-10-2025) Кто состоит в избирательных комиссиях? Учителя - счетоводы, ... Какие учителя-счетоводы,что Эллочке скажут,то она и озвучит(скажут 120%,она и озвучит 120%)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:11 03-10-2025

Гость (09:27:54 03-10-2025) Как что? 120% будет за ЕР. Главное ни как люди проголосуют, ...
Вроде 80-82%. Но напоминают 2 раза в неделю. Видимо, чтобы мы не забыли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:39 03-10-2025

Гость (09:27:54 03-10-2025) Как что? 120% будет за ЕР. Главное ни как люди проголосуют, ... Даже не как посчитают, а как озвучат.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:37 03-10-2025

Собеседник amic.ru сообщил - так вы фамилию собеседника напишите, а то как в поговорке, бабка на двое сказала

  -5 Нравится
Ответить
