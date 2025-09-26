Совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет на 9,9%

26 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Индексация платежей за коммунальные услуги в 2026 году планируется не в середине лета, как обычно, а 1 октября, сообщает "Интерфакс".

«Сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном на заседании кабинета министров», – пояснил источник агентства.

Согласно прогнозируемым темпам индексации тарифов на 2026–2028 годы, с 1 октября электроэнергия для населения станет дороже на 11,3%, газ – на 9,6%. А совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет на 9,9%.