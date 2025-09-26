Тарифы на электричество, газ и ЖКХ в России поднимут 1 октября 2026 года
Совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет на 9,9%
Индексация платежей за коммунальные услуги в 2026 году планируется не в середине лета, как обычно, а 1 октября, сообщает "Интерфакс".
«Сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном на заседании кабинета министров», – пояснил источник агентства.
Согласно прогнозируемым темпам индексации тарифов на 2026–2028 годы, с 1 октября электроэнергия для населения станет дороже на 11,3%, газ – на 9,6%. А совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет на 9,9%.
Спасибо. Низкий поклон.(((((((((((((((((((((((((((((((((
16:03:27 26-09-2025
Никогда инфляция так не стремилась к нулю, как после поднятия тарифов естественных монополий. А вы все Центробанк-Центробанк....
16:08:18 26-09-2025
Гость (16:03:27 26-09-2025) Никогда инфляция так не стремилась к нулю, как после подняти... Все они одним миром мазаны.
16:06:24 26-09-2025
Дожить думают?
16:10:53 26-09-2025
Сами же сначала разгоняют инфляцию поднятием своих тарифов, а потом сами же вопят "ах, инфляция скакнула!"
Они нас за идиотов держат что-ли?
16:40:01 26-09-2025
Гость (16:10:53 26-09-2025) Сами же сначала разгоняют инфляцию поднятием своих тарифов, ... А откуда у вас сомнения по данному поводу? В принципе мы и сами в этом виноваты, проглатываем всё от повышения пенсионного возраста до утильсбора. Нет ни каких волнений и возмущений. Если где-то в интернете и пропустят комментарий в котором вы негодуете по какому-то поводу. Вам тут же объяснят, что вы укро-либерал и т.д. и т.п.
21:16:59 26-09-2025
Гость (16:10:53 26-09-2025) Сами же сначала разгоняют инфляцию поднятием своих тарифов, ... А гарант сказал, что не пенсию надо индексировать, а инфляцию сдерживать.
16:19:18 26-09-2025
Кричали женщины "Ура" и в воздух чепчики бросали.
16:28:23 26-09-2025
А как же отопление? 1 июля 2026 по традиции?
16:30:16 26-09-2025
Из искры возгорится пламя...
Булыжник-оружие пролетариата...
16:46:54 26-09-2025
Иван (16:30:16 26-09-2025) Из искры возгорится пламя...Булыжник-оружие пролетариата... Точно, "Достучаться в ворота дворцов можно лишь прикладами винтовок"(с)
16:50:56 26-09-2025
И все нам завидуют!!!!
17:31:15 26-09-2025
На самом это очень удивительно, что целый ГОД нам не грозят увеличения тарифов на газ и электроэнергию. Меня это очень радует!
21:17:59 26-09-2025
А в Китай по каким ценам? Тоже увеличат?
00:56:05 27-09-2025
Спасибо партии и её руководителю!
01:31:12 27-09-2025
Ну хоть где-то прорыв и энергия развития (
12:34:43 27-09-2025
В следующем году выборы депутатов в Госдуму. Вот и думайте, прежде чем голосовать за ЕдРо!