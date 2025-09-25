"Решили подсластить пилюлю". Эксперт назвал полумерой перенос крайнего срока оплаты за ЖКХ

Павел Склянчук рассказал amic.ru об идее "коммунального депозита" и бессрочных платежах за услуги отрасли

25 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Предложение перенести для граждан крайний срок оплаты услуг ЖКХ призвано смягчить последствия резкого повышения коммунальных тарифов в июле, однако существенной роли для наших сограждан не сыграет, заявил amic.ru эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 10–15-е число каждого месяца. По его словам, это нововведение принято с целью "удобства и комфорта граждан", поскольку россияне получают зарплату в разные даты, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. В итоге нововведение поможет избежать просрочек и начисления пеней. При этом управляющие компании не смогут устанавливать другие сроки оплаты.

Павел Склянчук отметил, что предложение о переносе времени оплаты услуг ЖКХ появилось неожиданно, в конце весенней думской сессии, и нигде публично не обсуждалось.

«Видимо, на фоне рекордного увеличения тарифов, произошедшего с 1 июля, скорее всего, власти решили как-то подсластить эту пилюлю и передвинули сроки», – предположил собеседник.

При этом сам факт того, что люди чаще всего платят за ЖКХ только после получения зарплаты, свидетельствует о том, что размер этих платежей остается крайне высоким для подавляющего большинства граждан, замечает Склянчук:

«И в этом смысле передвижка на пять дней до предельного срока – это всего лишь пряник, поскольку "кнут", высокие тарифы, никто не отменял, и после просрочки начинают начисляться пени по ставке рефинансирования. И еще одно из решений, которое депутаты продвигали, это чтобы не привязывать его к ключевой ставке, иначе может получиться чуть ли заоблачная сумма за просрочку оплаты "коммуналки"».

В целом эксперт считает начинание правильным, однако можно его усовершенствовать:

«Можно пойти дальше и раздвинуть этот срок до 30 дней, поскольку у людей есть текущие сезонные расходы. Правовая природа платежей в сфере ЖКХ носит такой бессрочный длящийся характер. В этом смысле коммунальщики не обеднеют, если у них будут небольшие подвижки в поступлении денег».

Правда, поставщики ресурсов будут недовольны, как и коммунальщики, которые тоже зависимы от сроков поступления платежей, напоминает собеседник.