"Решили подсластить пилюлю". Эксперт назвал полумерой перенос крайнего срока оплаты за ЖКХ
Павел Склянчук рассказал amic.ru об идее "коммунального депозита" и бессрочных платежах за услуги отрасли
25 сентября 2025, 12:45, ИА Амител
Предложение перенести для граждан крайний срок оплаты услуг ЖКХ призвано смягчить последствия резкого повышения коммунальных тарифов в июле, однако существенной роли для наших сограждан не сыграет, заявил amic.ru эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
Ранее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 10–15-е число каждого месяца. По его словам, это нововведение принято с целью "удобства и комфорта граждан", поскольку россияне получают зарплату в разные даты, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. В итоге нововведение поможет избежать просрочек и начисления пеней. При этом управляющие компании не смогут устанавливать другие сроки оплаты.
Павел Склянчук отметил, что предложение о переносе времени оплаты услуг ЖКХ появилось неожиданно, в конце весенней думской сессии, и нигде публично не обсуждалось.
«Видимо, на фоне рекордного увеличения тарифов, произошедшего с 1 июля, скорее всего, власти решили как-то подсластить эту пилюлю и передвинули сроки», – предположил собеседник.
При этом сам факт того, что люди чаще всего платят за ЖКХ только после получения зарплаты, свидетельствует о том, что размер этих платежей остается крайне высоким для подавляющего большинства граждан, замечает Склянчук:
«И в этом смысле передвижка на пять дней до предельного срока – это всего лишь пряник, поскольку "кнут", высокие тарифы, никто не отменял, и после просрочки начинают начисляться пени по ставке рефинансирования. И еще одно из решений, которое депутаты продвигали, это чтобы не привязывать его к ключевой ставке, иначе может получиться чуть ли заоблачная сумма за просрочку оплаты "коммуналки"».
В целом эксперт считает начинание правильным, однако можно его усовершенствовать:
«Можно пойти дальше и раздвинуть этот срок до 30 дней, поскольку у людей есть текущие сезонные расходы. Правовая природа платежей в сфере ЖКХ носит такой бессрочный длящийся характер. В этом смысле коммунальщики не обеднеют, если у них будут небольшие подвижки в поступлении денег».
Правда, поставщики ресурсов будут недовольны, как и коммунальщики, которые тоже зависимы от сроков поступления платежей, напоминает собеседник.
«Конечно, бессрочные платежи – палка о двух концах. Наверное, надо в первую очередь делать удобнее для людей. Можно, скажем, ввести систему депозитного счета на ЖКХ, куда кладутся деньги, замораживаются и целевым образом могут перечисляться только на оплату "коммуналки". Люди могут сверять по истечении месяца или полугода корректность начислений, чтобы не нужно было каждый месяц обязательно вычислять эти даты, суммы, а все происходило в таком автоматическом режиме», – предложил эксперт "Народного фронта".
12:55:32 25-09-2025
Сладкое вредно тем более в размере пилюли . Лучше ценообразование повышений пусть покажут. Налоги или акцизы повысились или хотелка у кого шире стала
13:40:52 25-09-2025
Сегодня "Предложение перенести для граждан крайний срок оплаты услуг ЖКХ призвано смягчить последствия резкого повышения коммунальных тарифов в июле"
Вчера "В Госдуме отметили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае"
Прямо не знаю, такие раздвоения сознания у Павла Склянчука и депутатов Госдумы.
14:43:55 25-09-2025
Кормим мы, сибиряки, какого-то покинувшего нашу Родину некоего толстосума , живущего и являющегося налоговым резидентом толи Швейцарии, толи Эмиратов. Поднимает тарифы, потому что ему до нас ,как до лампочки. Для него главное -бабло.А ЖКХ ему подпевает.Запредельные величины за тепло, электроэнергию и даже газ. Почему молчат наши депутаты ГосДумы, СовФеда учитывая, что доходы в АК где-то в конце рейтинга регионов. И удивляемся, что умная молодёжь покидает некогда могучий АК.За последние годы ни разу не слышал, чтоб они отчитывались перед избирателя ми о достижениях своей работы. А при СССР депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР время от времени отчитывались и по нашему ТВ, по крайней мере, говорили, что сделано по наказам избирателей. Отчитывались и депутаты крайсовета, горсовета, райсоветов, я сам был депутат районного (дважды)и городского советов, отчитывался перед избирателями в помещении депутатской группы , выбранной избирателями округа.