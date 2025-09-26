НОВОСТИПроисшествия

Скончался телеведущий Тигран Кеосаян

У известного кинорежиссера были проблемы с сердцем

26 сентября 2025, 18:18, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался после продолжительной болезни. О его смерти сообщила супруга – главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале Симоньян написала:

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю».

В начале января она сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.

Тигран Кеосаян был известен как режиссер таких фильмов, как "Бедная Саша", "Мы из будущего", а также как ведущий различных телевизионных проектов. Его творческая карьера включала работу в кино, на телевидении и радио.

Альберт

18:26:06 26-09-2025

Иногда я начинаю верить, что бог есть. Возможно он туда

Гость

18:53:18 26-09-2025

Альберт (18:26:06 26-09-2025) Иногда я начинаю верить, что бог есть. Возможно он туда ... Бог есть, но к этому и многим другим Он отношение не имеет. Мы пока варимся в Дьявольском "котле", но Божьи законы действуют, один из которых - не делай того, что не желаешь себе.

Гость

18:33:12 26-09-2025

Долго мучили ...

Гость

18:33:14 26-09-2025

о как

Гость

18:48:53 26-09-2025

Ужас! как дальше жить.

Гость

19:29:15 26-09-2025

Гость (18:48:53 26-09-2025) Ужас! как дальше жить.... Выдохнуть

гость

19:39:16 26-09-2025

Люди, которым всю их жизнь была доступна особая медицина для элиты не доживают даже до 60, но для нас смертных, которым обычная-то медицина едва доступна, выход на пенсию поднят до 65 лет. Это как?

Гость

19:55:21 26-09-2025

Соболезнования родным и близким. Маргарита, главное - держись.

Гость

20:32:59 26-09-2025

Гость (19:55:21 26-09-2025) Соболезнования родным и близким. Маргарита, главное - держис... за что? у нее рак !! она еле живая сама

Гость

20:03:06 26-09-2025

К создателю это прямо в ад что ли?
А вообще деликатно напоминаю всем собравшимся, что его же жена писала ему сценарии для говнопилорамы и получала за это по 6 лямов за выпуск.
Как так и вышло, что именно ей доверили написание сценариев и за такую сумму предполагайте сами. Я лишь уточню, что деньги брались по сути из бюджета. И это даже не упоминая крымский мост.

Гость

07:16:31 27-09-2025

Гость (20:03:06 26-09-2025) К создателю это прямо в ад что ли?А вообще деликатно нап... Говнописатель - это ты. Постеснялся бы глумиться над усопшим. Он вообще то за Россию был.

Гость

11:35:17 27-09-2025

Гость (07:17:28 27-09-2025) Тебе информация значимой становится если в сообщении есть фо...
И что? Если человек за Россию, то он бесспорно хороший? Это оправдывает что угодно?

Гость

21:08:05 26-09-2025

Умер он ещё в январе ( мозг), поддерживали бьющееся сердце.

Гость

23:08:41 26-09-2025

Это значимая информация для общества?

Гость

07:17:28 27-09-2025

Гость (23:08:41 26-09-2025) Это значимая информация для общества? ... Тебе информация значимой становится если в сообщении есть фото без трусов.

