Скончался телеведущий Тигран Кеосаян
У известного кинорежиссера были проблемы с сердцем
26 сентября 2025, 18:18, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался после продолжительной болезни. О его смерти сообщила супруга – главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале Симоньян написала:
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю».
В начале января она сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.
Тигран Кеосаян был известен как режиссер таких фильмов, как "Бедная Саша", "Мы из будущего", а также как ведущий различных телевизионных проектов. Его творческая карьера включала работу в кино, на телевидении и радио.
18:26:06 26-09-2025
18:53:18 26-09-2025
Альберт (18:26:06 26-09-2025) Иногда я начинаю верить, что бог есть. Возможно он туда ... Бог есть, но к этому и многим другим Он отношение не имеет. Мы пока варимся в Дьявольском "котле", но Божьи законы действуют, один из которых - не делай того, что не желаешь себе.
18:33:12 26-09-2025
18:33:14 26-09-2025
18:48:53 26-09-2025
19:29:15 26-09-2025
Гость (18:48:53 26-09-2025) Ужас! как дальше жить.... Выдохнуть
19:39:16 26-09-2025
Люди, которым всю их жизнь была доступна особая медицина для элиты не доживают даже до 60, но для нас смертных, которым обычная-то медицина едва доступна, выход на пенсию поднят до 65 лет. Это как?
19:55:21 26-09-2025
Соболезнования родным и близким. Маргарита, главное - держись.
20:32:59 26-09-2025
Гость (19:55:21 26-09-2025) Соболезнования родным и близким. Маргарита, главное - держис... за что? у нее рак !! она еле живая сама
20:03:06 26-09-2025
К создателю это прямо в ад что ли?
А вообще деликатно напоминаю всем собравшимся, что его же жена писала ему сценарии для говнопилорамы и получала за это по 6 лямов за выпуск.
Как так и вышло, что именно ей доверили написание сценариев и за такую сумму предполагайте сами. Я лишь уточню, что деньги брались по сути из бюджета. И это даже не упоминая крымский мост.
07:16:31 27-09-2025
Гость (20:03:06 26-09-2025) К создателю это прямо в ад что ли?А вообще деликатно нап... Говнописатель - это ты. Постеснялся бы глумиться над усопшим. Он вообще то за Россию был.
11:35:17 27-09-2025
Гость (07:17:28 27-09-2025) Тебе информация значимой становится если в сообщении есть фо...
И что? Если человек за Россию, то он бесспорно хороший? Это оправдывает что угодно?
21:08:05 26-09-2025
Умер он ещё в январе ( мозг), поддерживали бьющееся сердце.
23:08:41 26-09-2025
Это значимая информация для общества?
07:17:28 27-09-2025
Гость (23:08:41 26-09-2025) Это значимая информация для общества? ... Тебе информация значимой становится если в сообщении есть фото без трусов.