У известного кинорежиссера были проблемы с сердцем

26 сентября 2025, 18:18, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался после продолжительной болезни. О его смерти сообщила супруга – главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале Симоньян написала:

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю».

В начале января она сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.

Тигран Кеосаян был известен как режиссер таких фильмов, как "Бедная Саша", "Мы из будущего", а также как ведущий различных телевизионных проектов. Его творческая карьера включала работу в кино, на телевидении и радио.