Телеведущий скончался в 59 лет

26 сентября 2025, 19:05, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

26 сентября скончался режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Он умер после девяти месяцев пребывания в коме в возрасте 59 лет. Рассказываем, чем он известен и о причинах смерти.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Отец – режиссер Эдмонд Кеосаян, мать – актриса Лаура Геворкян.

Обучался на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) вместе Александром Башировым, Федором Бондарчуком, Ренатой Литвиновой, Иваном Охлобыстиным.

В эпизодах кинофильмов начал появляться с 1987 года. Первую короткометражку "Солнечный берег" с участием Федора Бондарчука снял в 1988-м. Его первый полнометражный фильм "Катька и Шиз" вышел в 1992 году.

Одним из первых в России стал снимать видеоклипы в собственном рекламном агентстве Gold Vision, которое создал вместе с братом Давидом. Снял клипы на песни Натальи Ветлицкой, Михаила Шуфутинского, Игоря Саруханова, Ирины Аллегровой и других исполнителей.

Среди его известных киноработ 1990-х – начала 2000-х – комедия "Бедная Саша", сериал "Мужская работа".

В 2003-2004 годах входил в состав жюри проекта "Народный артист" телеканала "Россия". С марта 2007 года по ноябрь 2009-го вел программу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" на РЕН ТВ.

С декабря 2009 года по декабрь 2010-го был исполнительным продюсером канала ДТВ.

С 3 сентября 2016 года вел популярное шоу "Международная пилорама" на НТВ, где с юмором рассказывалось о событиях мировой политики.

В конце декабря 2024 года был госпитализирован в столичную кардиологическую клинику в отделение интенсивной терапии. Стоит заметить, что в 2008-м и 2010-м перенес два обширных инфаркта миокарда.

8 сентября 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть. При этом ей самой в начале сентября сделали операцию в другой клинике в связи с "серьезным и пугающим заболеванием", как она выразилась.

Несмотря на усилия врачей, 26 сентября Тигран Кеосаян скончался.