В Алтайском крае могилу погибшего на СВО бойца облицевали поврежденной плиткой

Семья погибшего солдата восприняла некачественную облицовку как неуважение

19 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Плитка на могиле бойца СВО / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула обратились с жалобой на работу компании "Аркадо-Гранит", которая выполняла заказ на изготовление памятника и благоустройство могилы их сына, погибшего в зоне СВО и награжденного орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам семьи, в июле они заключили с организацией два договора на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Для благоустройства была зарезервирована плитка "Тан Браун", но позже выяснилось, что она "куда-то исчезла". Взамен, как заверили исполнители, привезли плитку со склада в Бийске. Монтажник сказал, что работа ведется, однако когда родственники приехали на кладбище, увидели, что по всей плите многочисленные сколы и нарушена геометрия укладки.

На вопрос о качестве работ монтажник ответил, что "делал из того, что привезли". Родственники пытались добиться замены мастера, но в компании сослались на нехватку людей. Семья погибшего бойца восприняла это как неуважение и отметила, что единственное, что у них осталось, – память и ухоженная могила сына, отдавшего жизнь за Родину.

