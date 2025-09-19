В Алтайском крае могилу погибшего на СВО бойца облицевали поврежденной плиткой
Семья погибшего солдата восприняла некачественную облицовку как неуважение
19 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Жители Барнаула обратились с жалобой на работу компании "Аркадо-Гранит", которая выполняла заказ на изготовление памятника и благоустройство могилы их сына, погибшего в зоне СВО и награжденного орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам семьи, в июле они заключили с организацией два договора на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Для благоустройства была зарезервирована плитка "Тан Браун", но позже выяснилось, что она "куда-то исчезла". Взамен, как заверили исполнители, привезли плитку со склада в Бийске. Монтажник сказал, что работа ведется, однако когда родственники приехали на кладбище, увидели, что по всей плите многочисленные сколы и нарушена геометрия укладки.
На вопрос о качестве работ монтажник ответил, что "делал из того, что привезли". Родственники пытались добиться замены мастера, но в компании сослались на нехватку людей. Семья погибшего бойца восприняла это как неуважение и отметила, что единственное, что у них осталось, – память и ухоженная могила сына, отдавшего жизнь за Родину.
Ранее сообщалось, что трое школьников младших классов осквернили могилы бойцов СВО в Алтайском крае.
Видимо собственники храброй воды испили, хотят досудбное заключить и на передок? Мошенничество при выполнении работ самое мелкое тут предъявить нужно!
10:50:19 19-09-2025
Скока, скока? 800 тысяч?
14:54:27 19-09-2025
Гость (10:50:19 19-09-2025) Скока, скока? 800 тысяч? ...
Склеп наверное хотят отгрохать за такие деньги
11:01:59 19-09-2025
И?
11:12:17 19-09-2025
После таких новостей начинаешь задумываться. А были ли репрессии при Сталине? Может в то время так наказывали предателей, казнокрадов и халтурщиков?
11:20:54 19-09-2025
Гость (11:12:17 19-09-2025) После таких новостей начинаешь задумываться. А были ли репре...
я теперь уже и не сомневаюсь в этом
11:24:21 19-09-2025
Гость (11:12:17 19-09-2025) После таких новостей начинаешь задумываться. А были ли репре... Что значит может быть? Именно так.
12:20:20 19-09-2025
в аркадо гранит в 2019 гоуду родителям под ключ делал, с работой 80 тр получилось.
сделали очень хорошо.
не знаю, что там за памятник за 800 тр, из видео не понятно.
может заказы на аутсорсе, может франшиза какая-то, ну или подзажрались аркадо.
не знаю
14:27:12 19-09-2025
Гость (12:20:20 19-09-2025) в аркадо гранит в 2019 гоуду родителям под ключ делал, с раб... Ну это не только памятник. Благоустройство могилы еще (плитка и т.д.). Памятник, если на заказ, то это тоже недешево. В этом году брату заказывали памятник из черного гранита, обошелся в 100 тысяч - это вместе с доставкой, установкой; фото на камне, орден мужества на камне, эпитафия.