Подростки избили сверстников за водку, украденную с могилы бойца СВО в Шахтах. Видео

Подростки украли и выпили бутылку водки, оставленную на могиле

09 сентября 2025, 08:10, ИА Амител

В Ростовской области группа подростков избила двух сверстников, устроив самосуд за кражу алкоголя с кладбища, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Шахты. Двое несовершеннолетних взяли бутылку водки, оставленную на могиле участника спецоперации, и выпили ее. После этого сверстники наказали их за поступок.

На распространенных в Сети видеозаписях зафиксировано, как подростков избивают за кражу бутылки.

«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!» – говорит один из группы подростков, которые избили сверстников.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и личности всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на спортивной площадке произошел жестокий инцидент. Шестеро молодых людей напали на 17-летнего подростка.