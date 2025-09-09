НОВОСТИПроисшествия

Подростки избили сверстников за водку, украденную с могилы бойца СВО в Шахтах. Видео

Подростки украли и выпили бутылку водки, оставленную на могиле

09 сентября 2025, 08:10, ИА Амител

В Ростовской области группа подростков избила двух сверстников, устроив самосуд за кражу алкоголя с кладбища, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Шахты. Двое несовершеннолетних взяли бутылку водки, оставленную на могиле участника спецоперации, и выпили ее. После этого сверстники наказали их за поступок.

На распространенных в Сети видеозаписях зафиксировано, как подростков избивают за кражу бутылки.

«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!» – говорит один из группы подростков, которые избили сверстников.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и личности всех участников конфликта.

Комментарии 6

Гость

09:09:53 09-09-2025

Бить конечно нельзя. Но тут двоякие мысли

  -13 Нравится
Ответить
Musik

09:25:16 09-09-2025

Гость (09:09:53 09-09-2025) Бить конечно нельзя. Но тут двоякие мысли ... бить нельзя но иногда надо.

  -14 Нравится
Ответить
Гость

12:04:27 09-09-2025

Дичь полная. И водка. и подростки пьющие водку, и подростки бьющие за водку.

  -3 Нравится
Ответить
Гость

14:55:58 09-09-2025

Гость (12:04:27 09-09-2025) Дичь полная. И водка. и подростки пьющие водку, и подростки ... Так было всегда. Ничего удивительного

  -7 Нравится
Ответить
гость

15:04:36 09-09-2025

Получается что самосуд стал нормой нашего общества

  -5 Нравится
Ответить
Гость

11:11:47 19-09-2025

водку для того и оставляют на могиле

  0 Нравится
Ответить
