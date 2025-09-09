Подростки избили сверстников за водку, украденную с могилы бойца СВО в Шахтах. Видео
Подростки украли и выпили бутылку водки, оставленную на могиле
09 сентября 2025, 08:10, ИА Амител
В Ростовской области группа подростков избила двух сверстников, устроив самосуд за кражу алкоголя с кладбища, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошел в городе Шахты. Двое несовершеннолетних взяли бутылку водки, оставленную на могиле участника спецоперации, и выпили ее. После этого сверстники наказали их за поступок.
На распространенных в Сети видеозаписях зафиксировано, как подростков избивают за кражу бутылки.
«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!» – говорит один из группы подростков, которые избили сверстников.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и личности всех участников конфликта.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на спортивной площадке произошел жестокий инцидент. Шестеро молодых людей напали на 17-летнего подростка.
09:09:53 09-09-2025
Бить конечно нельзя. Но тут двоякие мысли
09:25:16 09-09-2025
Гость (09:09:53 09-09-2025) Бить конечно нельзя. Но тут двоякие мысли ... бить нельзя но иногда надо.
12:04:27 09-09-2025
Дичь полная. И водка. и подростки пьющие водку, и подростки бьющие за водку.
14:55:58 09-09-2025
Гость (12:04:27 09-09-2025) Дичь полная. И водка. и подростки пьющие водку, и подростки ... Так было всегда. Ничего удивительного
15:04:36 09-09-2025
Получается что самосуд стал нормой нашего общества
11:11:47 19-09-2025
водку для того и оставляют на могиле