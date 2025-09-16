Трое школьников младших классов осквернили могилы бойцов СВО в Алтайском крае
Дети вместе с родителями были приглашены в отделение полиции
16 сентября 2025, 10:40, ИА Амител
В селе Семеновка Кулундинского района произошел вопиющий случай вандализма на местном кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Жители сообщили в соцсетях, что неизвестные осквернили могилы бойцов СВО. Они сорвали триколоры, установленные у захоронений, разбили вазоны, повредили памятники и ограды. Новость вызвала сильное возмущение среди сельчан.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 сентября. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре личности вандалов установили – ими оказались трое школьников младших классов.
«В отношении родителей школьников составили материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», – отметили МО МВД России "Кулундинский".
В тот же день школьники убрали последствия своих действий на кладбище и встретились с родственниками пострадавших. Они пообещали возместить материальный ущерб. Правоохранительные органы продолжают процессуальные действия.
Ранее в Ростовской области группа подростков избила двух сверстников, устроив самосуд за кражу алкоголя с могил бойцов СВО.
10:56:41 16-09-2025
Может теперь родители займутся воспитанием своих детей. А то "самостоятельных" из них с малолетства делают. Вот вам и " самостоятельность", получите-распишитесь.
11:14:42 16-09-2025
Гость (10:56:41 16-09-2025) Может теперь родители займутся воспитанием своих детей. А то... Не путайте самостоятельность и беспризорность. Хочется верить, что "герои" дома схлопотали по пятой точке. "Уроки о главном" совсем мимо прошли...
11:04:26 16-09-2025
Некогда детей воспитывать, они все в смартфонах.
12:36:07 16-09-2025
Гость (11:04:26 16-09-2025) Некогда детей воспитывать, они все в смартфонах.... И в бутылках с пивом.
11:13:09 16-09-2025
школа все свесила на родителей , те упахиваются на работах
вот результат
12:43:53 16-09-2025
Если бы все было правильно, то таких случаев и других не было бы. - "что-то тут не так, ребята".....
12:59:43 16-09-2025
Толькт пряник и кнут
14:00:24 16-09-2025
"вопиющий случай вандализма на местном кладбище"
Как-будто они могилы раскопали и надругались
14:06:10 16-09-2025
"...Они пообещали возместить материальный ущерб..."
😁
Школьники младших классов?
Ну, ждите.
15:27:53 16-09-2025
представляете ЧТО говорят их недо-родители "на кухне" о СВО, если эти малолетние гады такое делают? тут большой вопрос к родителям, огромный! и посмотреть сто родители постят в соцсетях, обязательно
18:30:55 16-09-2025
Гость (15:27:53 16-09-2025) представляете ЧТО говорят их недо-родители "на кухне" о СВО,... Попейте успокоительных.
01:45:13 30-09-2025
Гость (15:27:53 16-09-2025) представляете ЧТО говорят их недо-родители "на кухне" о СВО,... 100-пудово, ничего положительного! Эти семьи, гарантированные предатели!!!☝🏻
15:47:23 16-09-2025
Жаль ,что у нас нет телесных наказаний.А то спустили бы шкуру с жопы ,чтоб сидеть не могли недели две и было бы воспитание лучше не придумаешь.И для других наглядный урок.
15:56:44 16-09-2025
Однозначно к родителям этих недоумков малолетних присмотреться нужно.....почему их мелкие совершили такие действия именно на захоронениях участников СВО? Другие то могилы они не тронули.