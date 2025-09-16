Трое школьников младших классов осквернили могилы бойцов СВО в Алтайском крае

Дети вместе с родителями были приглашены в отделение полиции

16 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

В селе Семеновка Кулундинского района произошел вопиющий случай вандализма на местном кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Жители сообщили в соцсетях, что неизвестные осквернили могилы бойцов СВО. Они сорвали триколоры, установленные у захоронений, разбили вазоны, повредили памятники и ограды. Новость вызвала сильное возмущение среди сельчан.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 сентября. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре личности вандалов установили – ими оказались трое школьников младших классов.

«В отношении родителей школьников составили материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», – отметили МО МВД России "Кулундинский".

В тот же день школьники убрали последствия своих действий на кладбище и встретились с родственниками пострадавших. Они пообещали возместить материальный ущерб. Правоохранительные органы продолжают процессуальные действия.

Ранее в Ростовской области группа подростков избила двух сверстников, устроив самосуд за кражу алкоголя с могил бойцов СВО.