Мокрый снег ожидается в Алтайском крае 1 мая
Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов
01 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Тюльпаны в снегу / Фото: unsplash.com
Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае 1 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов,. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
"Небольшие, местами умеренные, по юго-востоку сильные осадки в виде дождя, мокрого снега", – отмечают синоптики.
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