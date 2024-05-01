Мокрый снег ожидается в Алтайском крае 1 мая

Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов

01 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Тюльпаны в снегу / Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае 1 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов,. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

"Небольшие, местами умеренные, по юго-востоку сильные осадки в виде дождя, мокрого снега", – отмечают синоптики.