Молодая жительница Барнаула отдала деньги мошенникам, хотя знала про их методы
Девушка поверила тому, кто позвонил и сказал, что на неё хотят повесить кредит
09 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
29-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Девушка находилась на работе, когда ей позвонил неизвестный и сообщил, что на неё якобы хотят повесить кредит. Чтобы сохранить средства, он предложил перевести их на "безопасный счёт".
"Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но тем не менее стала выполнять инструкции звонившего и сообщила коды, приходящие на сотовый телефон", – сказано в сообщении.
Горожанка взяла несколько займов и отдала мошенникам 540 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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