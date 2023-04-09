Молодая жительница Барнаула отдала деньги мошенникам, хотя знала про их методы

Девушка поверила тому, кто позвонил и сказал, что на неё хотят повесить кредит

09 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

29-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Девушка находилась на работе, когда ей позвонил неизвестный и сообщил, что на неё якобы хотят повесить кредит. Чтобы сохранить средства, он предложил перевести их на "безопасный счёт".

"Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но тем не менее стала выполнять инструкции звонившего и сообщила коды, приходящие на сотовый телефон", – сказано в сообщении.

Горожанка взяла несколько займов и отдала мошенникам 540 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.