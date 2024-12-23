Трафик YouTube в России снизился до рекордно низких показателей

В 2024 году пиковое значение трафика составило 43,3% — таким оно было в июле

23 декабря 2024, 21:28, ИА Амител

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Использование трафика видеохостинга YouTube в России снизилось до 8,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Google.

В 2024 году пиковое значение трафика составило 43,3% – таким оно было в июле. За последние три месяца максимальное значение трафика составило 33,9% – оно достигло такого значения 1 сентября.

Как сообщает РБК, в Google уже заявили, что падение трафика не связано с техническими проблемами и действиями со стороны корпорации. По данным компании, 23 декабря трафик площадки упал ниже 20% от средних значений.