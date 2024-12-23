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Трафик YouTube в России снизился до рекордно низких показателей

В 2024 году пиковое значение трафика составило 43,3% — таким оно было в июле

23 декабря 2024, 21:28, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Использование трафика видеохостинга YouTube в России снизилось до 8,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Google.

В 2024 году пиковое значение трафика составило 43,3% – таким оно было в июле. За последние три месяца максимальное значение трафика составило 33,9% – оно достигло такого значения 1 сентября.

Как сообщает РБК, в Google уже заявили, что падение трафика не связано с техническими проблемами и действиями со стороны корпорации. По данным компании, 23 декабря трафик площадки упал ниже 20% от средних значений.

Происшествия интернет

Комментарии 17

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Гость

22:02:11 23-12-2024

Прощай ютюб. Привет чебурнет

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Александр

22:19:26 23-12-2024

спасибо...

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Гость

22:22:13 23-12-2024

Ну так оборудование всё старше и старше

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Гость

09:37:07 24-12-2024

Гость (22:22:13 23-12-2024) Ну так оборудование всё старше и старше... Сарказм?

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Musik

09:44:53 24-12-2024

Гость (09:37:07 24-12-2024) Сарказм?... они без обслуживания.
долго так не протянут.
даже по соображениям безопасности.
ну и ладно.

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Гость

10:10:53 24-12-2024

Musik (09:44:53 24-12-2024) они без обслуживания.долго так не протянут.даже по с... Странно, как включение ВПН резко омолаживает оборудование. Нано технологии

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Гость

11:54:44 24-12-2024

Гость (10:10:53 24-12-2024) Странно, как включение ВПН резко омолаживает оборудование. Н... подключаешься к другому оборудованию, которое продолжает обслуживаться. вполне может быть. при штрафах, которые гуглу нарисовали, бросить оборудование - логичное решение. как не удивительно и то, что оно будет сыпаться лавинообразно без обслуживания. нагрузка-то на еденицу железа растет

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Гость

22:24:11 23-12-2024

Чтоб Хинштейну пусто было

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Гость

23:11:52 23-12-2024

Цивилизованно превзойти Ютуб, т.е. оттеснить его более высоким качеством своего продукта, не получается, зато варварское табу (весьма топорно маскируемое) "торжествует": по якобы "собственной вине" неугодный конкурент отступает, не находя приёма против лома...

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Сергей Рудов

00:04:14 24-12-2024

Блокировка ЮТУБА,это сигнал погружения России в Средневековье.Власть вдохновил пример и опыт Северной Кореи.Так нам и надо,за наш пофигизм и рабское терпение.

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Гость

12:39:45 24-12-2024

Сергей Рудов (00:04:14 24-12-2024) Блокировка ЮТУБА,это сигнал погружения России в Средневековь... Сиденье в ютьюбе погружает вас в виртуальность. Отвлекитесь и посмотрите, может у вас есть жена и дети?))

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Гость

07:13:29 24-12-2024

У меня с 20 декабря Ютуб не работает. Я крайне огорчен. Украинские ролики я не смотрел.

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Гость

07:16:38 24-12-2024

А что там в интернете смотреть кроме Ютуба?

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Гость

08:00:40 24-12-2024

ВК Видео уже почти такой же. Пока проигрывет Ютубу, но уже не прям много

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Гость

09:28:49 24-12-2024

Мозгов не хватает сделать конкурентноспособные программы Ютюба и Ватсапа. А запрещать уже давно научились в думе.

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Гость

09:50:34 24-12-2024

Гость (09:28:49 24-12-2024) Мозгов не хватает сделать конкурентноспособные программы Ютю... А зачем, если у АвтоВАЗ прокатывает , почему эти должны что-то изобретать. В руках и так есть инструменты для получения денег.
Александр Жаров возглавил Газпром медиа, после РКН. И сразу же Ютуб определили во враги

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Гость

12:29:21 24-12-2024

Гость (09:28:49 24-12-2024) Мозгов не хватает сделать конкурентноспособные программы Ютю... или мозгов хватает не делать того, за что можно поиметь потом проблем

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