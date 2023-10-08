Мошенники придумали новый способ выманивания данных у россиян

Представляясь операторами связи они получают доступ к "Госуслугам"

08 октября 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новую схему обмана россиян придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает "Прайм".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, что теперь злоумышленники звонят и представляются операторами связи. Они предлагают продлить договор на оказание услуг связи, хотя в действительности никакого продления не требуется.

Заговаривая жертву и заваливая ее техническими терминами, аферисты просят ввести код из СМС на определенном сайте, якобы для того, чтобы подтвердить свое согласие на продление услуг.

По факту, вводя код, человек просто передает мошенникам данные для входа на портал "Госуслуг".