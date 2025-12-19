Мошенники скинули жителю Алтая рисунок и попытались занять деньги у его супруги

Как оказалось, мужчина перешел по ссылке и скачал на телефон вредоносную программу

В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 47-летнего жителя Камня-на-Оби, но по забавной случайности не смогли этого сделать, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров пришло сообщение от давней знакомой с просьбой проголосовать за рисунок ребенка, который участвует в творческом конкурсе. Мужчина перешел по ссылке, отдал голос и продолжил свои дела», – рассказали в ведомстве.

Через несколько дней от его имени пришло сообщение его супруге с просьбой занять 40 тысяч рублей. Причем в этот момент они оба находились рядом. Сообщение с просьбой занять деньги пришло и его брату. Стало понятно, что ссылку прислали мошенники.

Мужчина восстановил доступ к своему аккаунту и обратился в полицию. Как оказалось, он скачал вредоносную программу, когда "принимал участие в голосовании".

Ранее жительница Алтайского края "заплатила" 20 тысяч рублей за просмотр видео в мессенджере. Произошло все по такой же схеме: прислали ссылку, по которой она перешла.