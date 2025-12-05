Жительница Алтая "заплатила" 20 тысяч рублей за просмотр видео в мессенджере

Незнакомец прислал женщине ссылку, которая ее заинтересовала

05 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники взломали на "Госуслугах" аккаунт 57-летней жительницы села Быстрый Исток и оформили микрозаем, сообщает региональное МВД.

«Незадолго до этого в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение с неизвестного аккаунта. В нем была ссылка на видео, по которой она перешла», – рассказали в ведомстве.

После этого женщине начали поступать звонки о просроченной задолженности по кредиту.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если их отправили от имени знакомых людей.

