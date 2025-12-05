Жительница Алтая "заплатила" 20 тысяч рублей за просмотр видео в мессенджере
Незнакомец прислал женщине ссылку, которая ее заинтересовала
05 декабря 2025, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники взломали на "Госуслугах" аккаунт 57-летней жительницы села Быстрый Исток и оформили микрозаем, сообщает региональное МВД.
«Незадолго до этого в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение с неизвестного аккаунта. В нем была ссылка на видео, по которой она перешла», – рассказали в ведомстве.
После этого женщине начали поступать звонки о просроченной задолженности по кредиту.
Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если их отправили от имени знакомых людей.
11:55:47 05-12-2025
Опять Мах?
12:34:11 05-12-2025
Гость (11:55:47 05-12-2025) Опять Мах?... Ну раз название мессенджера не написали, то по ходу точно он.
12:58:11 05-12-2025
Гость (11:55:47 05-12-2025) Опять Мах?... Лучше бы старуха Маху дала
14:19:42 05-12-2025
Механизм известный, нуждающиеся в дензнаках используют давно, неужели нет в стране этой специалистов, что, бы закрыть подобные дыры. Или это кому-то сверху очень надо?
14:42:11 05-12-2025
Гость (14:19:42 05-12-2025) Механизм известный, нуждающиеся в дензнаках используют давно... Как раз никому ничего не надо...