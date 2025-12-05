НОВОСТИПроисшествия

Жительница Алтая "заплатила" 20 тысяч рублей за просмотр видео в мессенджере

Незнакомец прислал женщине ссылку, которая ее заинтересовала

05 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники взломали на "Госуслугах" аккаунт 57-летней жительницы села Быстрый Исток и оформили микрозаем, сообщает региональное МВД.

«Незадолго до этого в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение с неизвестного аккаунта. В нем была ссылка на видео, по которой она перешла», – рассказали в ведомстве.

После этого женщине начали поступать звонки о просроченной задолженности по кредиту.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если их отправили от имени знакомых людей.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:55:47 05-12-2025

Опять Мах?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:11 05-12-2025

Гость (11:55:47 05-12-2025) Опять Мах?... Ну раз название мессенджера не написали, то по ходу точно он.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:11 05-12-2025

Гость (11:55:47 05-12-2025) Опять Мах?... Лучше бы старуха Маху дала

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:42 05-12-2025

Механизм известный, нуждающиеся в дензнаках используют давно, неужели нет в стране этой специалистов, что, бы закрыть подобные дыры. Или это кому-то сверху очень надо?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:11 05-12-2025

Гость (14:19:42 05-12-2025) Механизм известный, нуждающиеся в дензнаках используют давно... Как раз никому ничего не надо...

  -2 Нравится
Ответить
