Москвичка, которая пропала в Стамбуле, тайно готовилась к отъезду за месяц до исчезновения

Дарья Лучкина купила авиабилеты себе и десятилетнему сыну в середине сентября, оставив дома все вещи, но забрав документы

24 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Пропавшая женщина / Фото: Telegram-канал Shot

Новые детали появились в деле о пропаже москвички Дарьи Лучкиной и ее десятилетнего сына Максима в Турции. Согласно данным следствия, женщина тайно приобрела авиабилеты в Стамбул еще в середине сентября – за месяц до исчезновения. При этом она никого не поставила в известность, включая собственного сына, пишет Shot.

Напомним, 32-летняя Лучкина и ее сын Максим пропали при загадочных обстоятельствах более месяца назад. 17 октября женщина сообщила родственникам, что отправляется с сыном на корпоратив, где, по ее словам, все сотрудники должны были быть с детьми. Однако, как выяснилось позже, никакого корпоратива не планировалось.

Оказывается, Лучкина тщательно подготовилась к отъезду: оформила сыну загранпаспорт, собрала все документы, удостоверяющие личность, – как свои, так и ребенка. При этом практически все личные вещи были оставлены в московской квартире. Дома остался даже новый планшет, предназначенный в подарок мальчику на день рождения, который должен был состояться через несколько дней после их отъезда.

По словам родственников, в последнее время Дарья вела замкнутый образ жизни по схеме "работа – дом – уроки с сыном". Из развлечений – лишь поездки к сестре на дачу в выходные. С отцом ребенка женщина развелась десять лет назад, их общение ограничивалось редкими телефонными звонками.

Ключевой версией исчезновения остается возможное вовлечение москвички в мошенническую схему. Подкрепляет эти подозрения и тот факт, что в стамбульском аэропорту женщину с ребенком встречал неизвестный на легковом автомобиле. В настоящее время родственники сталкиваются с трудностями при обращении в консульство из-за отсутствия у них документов пропавших.

